Milanesa Supino à Francesa: aprenda o passo a passo do preparo!

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é uma invenção do próprio Juarez Campos! É o "Milanesa Suíno à Francesa", criado com inspirações italianas e austríacas e guarnição da cozinha internacional. Acompanhe!
CBN e as Dicas do Chefe - 11.50s - 02-10-21.mp3
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
Ingredientes do bife:
4 bifes de lombo ou pernil suíno (120g cada)
2 ovos
1/2 xícara de farinha de trigo
2 xícaras de farinha de rosca (prefira a japonesa, chamada Panko)
1 colher de sopa de água ou leite
Óleo para fritura
Sal e pimenta do reino a gosto
Limão
Preparo do bife:
Bata os bifes o mais fino possível entre dois plásticos.
Tempere com sal, pimenta do reino e limão e deixe no tempero por pelo menos 30 minutos.
Passe na farinha de trigo e tire bem o excesso.
Passe na mistura de ovos batidos com água ou leite e retire o excesso.
Empane bem na farinha de rosca pressionando em cima com a mão aberta para firmar bem.
Deixe 15 minutos em geladeira ou 5 minutos no freezer.
Frite em óleo pré-aquecido a 185º (semi imersão) até dourar.
Escorra o excesso de óleo com papel absorvente.
Ingredientes da guarnição "à Francesa":
1 lata de ervilhas pequenas (petit-pois) ou 1 xícara de ervilhas frescas
2 cebolas médias fatiadas finas em meia lua
200g de presunto em tirinhas
Batatas palha a gosto
2 colheres de sopa de manteiga
Preparo da guarnição "à Francesa":
À parte, doure as cebolas em 2 colheres de sopa de manteiga.
Junte as ervilhas, o presunto e refogue um pouco.
Junte as batatas palha e aqueça.
Sirva sobre a milanesa.