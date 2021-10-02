Milanesa Supino à Francesa: aprenda o passo a passo do preparo!

Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é uma invenção do próprio Juarez Campos! É o "Milanesa Suíno à Francesa", criado com inspirações italianas e austríacas e guarnição da cozinha internacional. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - 11.50s - 02-10-21.mp3

A RECEITA:

[Rende 4 porções]

Ingredientes do bife:

4 bifes de lombo ou pernil suíno (120g cada)

2 ovos

1/2 xícara de farinha de trigo

2 xícaras de farinha de rosca (prefira a japonesa, chamada Panko)

1 colher de sopa de água ou leite

Óleo para fritura

Sal e pimenta do reino a gosto

Limão

Preparo do bife:

Bata os bifes o mais fino possível entre dois plásticos.

Tempere com sal, pimenta do reino e limão e deixe no tempero por pelo menos 30 minutos.

Passe na farinha de trigo e tire bem o excesso.

Passe na mistura de ovos batidos com água ou leite e retire o excesso.

Empane bem na farinha de rosca pressionando em cima com a mão aberta para firmar bem.

Deixe 15 minutos em geladeira ou 5 minutos no freezer.

Frite em óleo pré-aquecido a 185º (semi imersão) até dourar.

Escorra o excesso de óleo com papel absorvente.

Ingredientes da guarnição "à Francesa":

1 lata de ervilhas pequenas (petit-pois) ou 1 xícara de ervilhas frescas

2 cebolas médias fatiadas finas em meia lua

200g de presunto em tirinhas

Batatas palha a gosto

2 colheres de sopa de manteiga

Preparo da guarnição "à Francesa":

À parte, doure as cebolas em 2 colheres de sopa de manteiga.

Junte as ervilhas, o presunto e refogue um pouco.

Junte as batatas palha e aqueça.