Milanesa de peito de frango com Cesar’s Salad é a dica do chef

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chefe", o comentarista Juarez Campos nos ensina a preparar uma milanesa de peito de frango com uma salada de alface que tem um toque especial, chamada de "Cesar´s Salad". Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - MILANESA - 9.20s - 01-04-23.mp3
A RECEITA:
Ingredientes (4 porções):
2 peitos de frango separados e 4 lóbulos
2 ovos
½ xícara de farinha de trigo
2 xicaras de farinha de rosca (prefiro japonesa chamada Panko)
1 colher de sopa de água ou leite
Óleo para fritura
Sal e pimenta do reino a gosto
Limão
Preparo
Abrir os lóbulos de peito de frango como um livro
Bater entre dois plásticos para acertar a espessura
Temperar com sal, pimenta do reino e limão e deixar no tempero por pelo menos 30 minutos
Passar na farinha de trigo e tirar bem o excesso
Passar na mistura de ovos batidos com água ou leite e retirar o excesso
Empanar bem na farinha de rosca pressionando em cima com a mão aberta para firmar bem
Deixar 15 minutos em geladeira ou 5 minutos em freezer
Fritar em óleo pré aquecido a 185º C (semi-imersão) até dourar
Escorra o excesso de óleo com papel absorvente.
Caesar’s Salad
Ingredientes (4 porções):
2 miolos de alface americana ou romana lavadas, higienizadas e rasgadas
½ xicara de maionese light
2 colheres de sopa de mostarda de Dijon
½ xicara de creme de leite fresco
1 colher de sopa de suco de limão
½ xicara de agua
4 colheres de sopa de Grana Padano ralado
1 dente de alho médio picado
Sal e pimenta do reino branca a gosto
Lascas finas de Grana Padano para enfeitar
Croutons (cubos de pão regados com azeite e orégano e torrados no forno)
Preparo:
Processar a maionese , mostarda, creme de leite, suco de limão, agua, 2 colheres de sopa do Grana Padano e alho
Acertar o tempero com sal e pimenta do reino. Se quiser, acrescente mais alho ou limão
Este molho suporta uma semana na geladeira
Num bowl misture as folhas de alface, o molho e o restante do Grana Padano ralado
Distribua entre 4 pratos, coloque as laminas de Grana Padano por cima e salpique com croutons.
Montagem do Prato:
No centro de 4 pratos rasos, distribua os peitos de frango à milanesa
No centro dos peitos de frango, distribua uma porção da Cesar’s Salad, Grana Padano e croutons.