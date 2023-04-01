Milanesa de peito de frango com Cesar’s Salad é a dica do chef

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chefe", o comentarista Juarez Campos nos ensina a preparar uma milanesa de peito de frango com uma salada de alface que tem um toque especial, chamada de "Cesar´s Salad". Ouça a conversa completa!

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A RECEITA:

Ingredientes (4 porções):

2 peitos de frango separados e 4 lóbulos

2 ovos

½ xícara de farinha de trigo

2 xicaras de farinha de rosca (prefiro japonesa chamada Panko)

1 colher de sopa de água ou leite

Óleo para fritura

Sal e pimenta do reino a gosto

Limão

Preparo

Abrir os lóbulos de peito de frango como um livro

Bater entre dois plásticos para acertar a espessura

Temperar com sal, pimenta do reino e limão e deixar no tempero por pelo menos 30 minutos

Passar na farinha de trigo e tirar bem o excesso

Passar na mistura de ovos batidos com água ou leite e retirar o excesso

Empanar bem na farinha de rosca pressionando em cima com a mão aberta para firmar bem

Deixar 15 minutos em geladeira ou 5 minutos em freezer

Fritar em óleo pré aquecido a 185º C (semi-imersão) até dourar

Escorra o excesso de óleo com papel absorvente.

Caesar’s Salad

Ingredientes (4 porções):

2 miolos de alface americana ou romana lavadas, higienizadas e rasgadas

½ xicara de maionese light

2 colheres de sopa de mostarda de Dijon

½ xicara de creme de leite fresco

1 colher de sopa de suco de limão

½ xicara de agua

4 colheres de sopa de Grana Padano ralado

1 dente de alho médio picado

Sal e pimenta do reino branca a gosto

Lascas finas de Grana Padano para enfeitar

Croutons (cubos de pão regados com azeite e orégano e torrados no forno)

Preparo:

Processar a maionese , mostarda, creme de leite, suco de limão, agua, 2 colheres de sopa do Grana Padano e alho

Acertar o tempero com sal e pimenta do reino. Se quiser, acrescente mais alho ou limão

Este molho suporta uma semana na geladeira

Num bowl misture as folhas de alface, o molho e o restante do Grana Padano ralado

Distribua entre 4 pratos, coloque as laminas de Grana Padano por cima e salpique com croutons.

Montagem do Prato:

No centro de 4 pratos rasos, distribua os peitos de frango à milanesa