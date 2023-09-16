Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Mãos à massa: receita de Bolovo de Siri é o prato da semana!

Confira o passo a passo do Chef Juarez Campos

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 11:12

Publicado em 

16 set 2023 às 11:12
Juarez Campos, chef de cozinha
Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato em destaque com Juarez Campos é um "Bolovo de Siri". Ouça o passo a passo da receita!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - BOLOVO - 13.34s - 16-09-23.mp3

A RECEITA:

Ingredientes (4 porções):

  • 4 ovos cozidos por exatamente 5 minutos (colocar após água ferver) resfriado em água com gelo e descascado
  • 300g de carne de siri desfiado
  • 200g de batata cozida e amassada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • ½ cebola média picadinha
  • 3 dentes de alho picadinhos
  • Salsa e cebolinha picados a gosto
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • Ovos batidos
  • Farinha de trigo
  • Farinha de rosca ou Panko

Preparo:

  • Refogar a cebola e alho no azeite e reservar
  • Misturar a batata amassada a mistura de alho e cebola, o siri bem desfiado, salsa e cebolinha
  • Acertar o tempero
  • Misture com as mãos até formar uma massa homogênea
  • Molde um pouco com as mãos e envolva o ovo com esta massa
  • Passe no trigo, ovo batido e farinha de rosca. (se quiser passe novamente no ovo e farinha de rosca)
  • Coloque no freezer por 10 minutos
  • Frite em imersão
  • Escorra em papel toalha
  • Servir partido no meio riscado com maionese de azeitonas pretas (Azeitonas roxas sem caroço processada com maionese light).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados