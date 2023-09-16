Mãos à massa: receita de Bolovo de Siri é o prato da semana!

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato em destaque com Juarez Campos é um "Bolovo de Siri". Ouça o passo a passo da receita!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - BOLOVO - 13.34s - 16-09-23.mp3
A RECEITA:
Ingredientes (4 porções):
- 4 ovos cozidos por exatamente 5 minutos (colocar após água ferver) resfriado em água com gelo e descascado
- 300g de carne de siri desfiado
- 200g de batata cozida e amassada
- 1 colher de sopa de azeite
- ½ cebola média picadinha
- 3 dentes de alho picadinhos
- Salsa e cebolinha picados a gosto
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Ovos batidos
- Farinha de trigo
- Farinha de rosca ou Panko
Preparo:
- Refogar a cebola e alho no azeite e reservar
- Misturar a batata amassada a mistura de alho e cebola, o siri bem desfiado, salsa e cebolinha
- Acertar o tempero
- Misture com as mãos até formar uma massa homogênea
- Molde um pouco com as mãos e envolva o ovo com esta massa
- Passe no trigo, ovo batido e farinha de rosca. (se quiser passe novamente no ovo e farinha de rosca)
- Coloque no freezer por 10 minutos
- Frite em imersão
- Escorra em papel toalha
- Servir partido no meio riscado com maionese de azeitonas pretas (Azeitonas roxas sem caroço processada com maionese light).