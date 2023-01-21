Linguiça com molho de cebola e vinho é o prato da semana!

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o destaque é mais um daqueles pratos simples, práticos e no clima de férias de verão e praia. Aprenda a fazer uma Linguiça com Molho de Cebola e Vinho (ou cerveja). Ouça a conversa completa entre a jornalista Patrícia Vallim e o Chef Juarez Campos!
CBN e as Dicas do Chef - Linguiça com Molho de Cebola e Vinho (ou cerveja) - Para Diony - 21-01-23.mp3
A RECEITA:
Ingredientes (4 porções):
- 8 linguiças suína tipo de churrasco
- 4 colheres de sopa de azeite
- 2 cebolas roxas medias fatiadas em julienne
- 3 cebolas brancas medias fatiadas em julienne
- 4 dentes de alho picados
- 2 ramos de tomilho
- 1 ramo de alecrim
- 1 colher de café de açucar
- 1 xicara de vinho tinto ( ou cerveja escura )
- 1 folha de louro
- 2 xicaras de caldo de carne ou legumes
- Salsa e cebolinha verde picadas a gosto
- Sal e pimenta do reino
Preparo:
- Dourar as linguiças no azeite e reservar na mesma panela refogue as cebolas e alho, salpique sal e açúcar e cozinhe até caramelizar
- Junte o vinho (ou cerveja) e deixe reduzir 1/3
- Volte a linguiça para a panela junte o alecrim, o tomilho, o louro e o caldo de carne e deixe cozinhar ate as linguiças amaciarem e o molho encorpar
- Retire o tomilho, alecrim e louro
- Acerte o tempero e textura do molho, salpique salsa e cebolinha e sirva com pão fatiado ou com purê ou polenta.