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CBN e as Dicas do Chef

Linguiça com molho de cebola e vinho é o prato da semana!

Prato simples, prático e no clima de praia e de férias de verão

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 12:08

Publicado em 

21 jan 2023 às 12:08
Linguiça de Churrasco
Linguiça de Churrasco Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o destaque é mais um daqueles pratos simples, práticos e no clima de férias de verão e praia. Aprenda a fazer uma Linguiça com Molho de Cebola e Vinho (ou cerveja). Ouça a conversa completa entre a jornalista Patrícia Vallim e o Chef Juarez Campos!
CBN e as Dicas do Chef - Linguiça com Molho de Cebola e Vinho (ou cerveja) - Para Diony - 21-01-23.mp3
A RECEITA:
Ingredientes (4 porções):
  • 8 linguiças suína tipo de churrasco
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 2 cebolas roxas medias fatiadas em julienne
  • 3 cebolas brancas medias fatiadas em julienne
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 ramos de tomilho
  • 1 ramo de alecrim
  • 1 colher de café de açucar
  • 1 xicara de vinho tinto ( ou cerveja escura )
  • 1 folha de louro
  • 2 xicaras de caldo de carne ou legumes
  • Salsa e cebolinha verde picadas a gosto
  • Sal e pimenta do reino
Preparo:
  • Dourar as linguiças no azeite e reservar na mesma panela refogue as cebolas e alho, salpique sal e açúcar e cozinhe até caramelizar
  • Junte o vinho (ou cerveja) e deixe reduzir 1/3
  • Volte a linguiça para a panela junte o alecrim, o tomilho, o louro e o caldo de carne e deixe cozinhar ate as linguiças amaciarem e o molho encorpar
  • Retire o tomilho, alecrim e louro
  • Acerte o tempero e textura do molho, salpique salsa e cebolinha e sirva com pão fatiado ou com purê ou polenta.

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