"Linguiça com Feijão Branco à Putanesca" é a receita da semana!

Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado

O prato em destaque nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" serve como uma homenagem a Itália e os seus descendentes. É uma linguiça com feijão branco à putanesca. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - LINGUIÇA COM FEIJÃO - 10.25s - 01-06-24.mp3

A RECEITA:

Ingredientes (4 porções):

600g de linguiça sem pele e gordura

2 colheres de sopa de cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite extra virgem

½ xícara de vinho branco seco

1/3 de pimenta dedo de moça picadinha (opcional)

2 xícaras de molho de tomates

2 colheres de sopa de alcaparras lavadas

2 colheres de sopa de azeitonas pretas laminadas

Salsa e manjericão picados

1 filé de Anchova picadinha (opcional)

400g de feijão branco cozido

Preparo:

Dourar a linguiça no azeite

Refogar a cebola e o alho na mesma panela

Acrescentar o vinho e deixar evaporar

Juntar o molho de tomates, a dedo de moça, a anchova, alcaparras e azeitonas pretas

Juntar o feijão branco e misturar bem

Acertar os temperos e salpicar com manjericão e salsa

Misturar bem e servir com um fio de azeite