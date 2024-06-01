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CBN e as Dicas do Chef

"Linguiça com Feijão Branco à Putanesca" é a receita da semana!

Ouça as dicas do chef Juarez Campos

Publicado em 01 de Junho de 2024 às 11:16

Publicado em 

01 jun 2024 às 11:16
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado
O prato em destaque nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" serve como uma homenagem a Itália e os seus descendentes. É uma linguiça com feijão branco à putanesca. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - LINGUIÇA COM FEIJÃO - 10.25s - 01-06-24.mp3
A RECEITA:
Ingredientes (4 porções):
600g de linguiça sem pele e gordura
2 colheres de sopa de cebola picada
2 dentes de alho picados
2 colheres de sopa de azeite extra virgem
½ xícara de vinho branco seco
1/3 de pimenta dedo de moça picadinha (opcional)
2 xícaras de molho de tomates
2 colheres de sopa de alcaparras lavadas
2 colheres de sopa de azeitonas pretas laminadas
Salsa e manjericão picados
1 filé de Anchova picadinha (opcional)
400g de feijão branco cozido
Preparo:
Dourar a linguiça no azeite
Refogar a cebola e o alho na mesma panela
Acrescentar o vinho e deixar evaporar
Juntar o molho de tomates, a dedo de moça, a anchova, alcaparras e azeitonas pretas
Juntar o feijão branco e misturar bem
Acertar os temperos e salpicar com manjericão e salsa
Misturar bem e servir com um fio de azeite
Servir com pão ou polenta.

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