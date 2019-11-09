Leve e prático: Salada de Fusilli com Atum e Feijão Branco

O calor das estação mais quente do ano se aproxima e, por isso, a receita do CBN e as Dicas do Chef deste sábado é mais leve e refrescante, especial para a proximidade com a temporada do verão. O Chef nos ensina o preparo de uma Salada de fusilli com atum e feijão branco. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Salada de Fusili com Atum e Feijão Branco - 8.39s - 09-11-19
A RECEITA:
[Rende 6 porções]
Ingredientes:
500g de fusilli cozido
2 latas de atum ao óleo
1 xícara de feijão branco
1 cebola roxa média cortada fina em meia lua
2 dentes de alho picados
2 tomates sem sementes cortados em cubos
2 colheres de sopa de azeitonas pretas sem sementes e cortadas em rodelas
1 colher de sopa de salsa e cebolinha verde picadas
2 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto
1/2 pimentão amarelo em cubos
1/2 pimenta dedo de moça sem semente e picada
3/4 de xícara de azeite português
Sal e pimenta do reino
Preparo:
Faça um vinagrete misturando 2 colheres de sopa de vinagre com 6 colheres de azeite.
Cozinhe o fusilli e o feijão branco separadamente.
Refogue a cebola e o alho no azeite e reserve.
Assim que o feijão e o fusilli acabarem de cozinhar, tempere-os ainda quentes com o vinagrete e misture cebola e alho refogados em azeite, sal e pimenta do reino.
Deixe esfriar e junte os outros ingredientes. Misture bem.
Verifique o tempero e sirva.
Dica do chef:
Harmonize tomando uma taça de vinho rosé.