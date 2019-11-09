Leve e prático: Salada de Fusilli com Atum e Feijão Branco

Receita de verão: Juarez Campos ensina o preparo de uma salada de fusilli com atum e feijão branco Crédito: Casa do Chef Juarez

O calor das estação mais quente do ano se aproxima e, por isso, a receita do CBN e as Dicas do Chef deste sábado é mais leve e refrescante, especial para a proximidade com a temporada do verão. O Chef nos ensina o preparo de uma Salada de fusilli com atum e feijão branco. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Salada de Fusili com Atum e Feijão Branco - 8.39s - 09-11-19

A RECEITA:

[Rende 6 porções]

Ingredientes:

500g de fusilli cozido

2 latas de atum ao óleo

1 xícara de feijão branco

1 cebola roxa média cortada fina em meia lua

2 dentes de alho picados

2 tomates sem sementes cortados em cubos

2 colheres de sopa de azeitonas pretas sem sementes e cortadas em rodelas

1 colher de sopa de salsa e cebolinha verde picadas

2 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto

1/2 pimentão amarelo em cubos

1/2 pimenta dedo de moça sem semente e picada

3/4 de xícara de azeite português

Sal e pimenta do reino

Preparo:

Faça um vinagrete misturando 2 colheres de sopa de vinagre com 6 colheres de azeite.

Cozinhe o fusilli e o feijão branco separadamente.

Refogue a cebola e o alho no azeite e reserve.

Assim que o feijão e o fusilli acabarem de cozinhar, tempere-os ainda quentes com o vinagrete e misture cebola e alho refogados em azeite, sal e pimenta do reino.

Deixe esfriar e junte os outros ingredientes. Misture bem.

Verifique o tempero e sirva.

Dica do chef: