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CBN e as Dicas do Chef

Leve e fresco: aprenda a receita de uma torta de vinagrete de atum!

Acompanhe o passo a passo com o Chef Juarez

Publicado em 01 de Março de 2025 às 11:19

Publicado em 

01 mar 2025 às 11:19
Receita de torta de liquidificador recheada com legumes
Receita de torta de liquidificador recheada Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos ensina uma receita leve e fresca para abrir o mês de março: torta de vinagrete de atum. Simples e rápida, ela é ideal para os dias de folia. Ouça a conversa completa e aprenda!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA DE VINAGRETE - 10.15s - 01-03-25
  • A RECEITA: Torta de vinagrete de atum
  • Ingredientes do Recheio:
  • 1/2 cebola cortada em cubos pequenos
  • 1 tomate cortado em cubos
  • 1/2 pimentão verde cortado em cubos pequenos
  • 1/2 pimentão amarelo cortado em cubos pequenos
  • 1 lata de atum sólido ao óleo
  • 1/2 colher de sopa de orégano
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 pitada de sal
  • 1 pitada de pimenta do reino
Ingredientes da Massa:
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de chá de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
Preparo do Recheio:
  • Misture os ingredientes e reserve.
Preparo da Massa e da Receita:
  • No liquidificador, bata os ingredientes.
  • Despeje metade da massa em uma forma quadrada - 21 x 21 cm - já untada
  • Distribua o recheio e cubra o restante da massa
  • Leve ao forno médio, já pré-aquecido, por cerca de 50 minutos ou até dourar.

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