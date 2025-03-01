Leve e fresco: aprenda a receita de uma torta de vinagrete de atum!

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos ensina uma receita leve e fresca para abrir o mês de março: torta de vinagrete de atum. Simples e rápida, ela é ideal para os dias de folia. Ouça a conversa completa e aprenda!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA DE VINAGRETE - 10.15s - 01-03-25
- A RECEITA: Torta de vinagrete de atum
- Ingredientes do Recheio:
- 1/2 cebola cortada em cubos pequenos
- 1 tomate cortado em cubos
- 1/2 pimentão verde cortado em cubos pequenos
- 1/2 pimentão amarelo cortado em cubos pequenos
- 1 lata de atum sólido ao óleo
- 1/2 colher de sopa de orégano
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 pitada de sal
- 1 pitada de pimenta do reino
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 2 colheres de chá de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- 1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- Misture os ingredientes e reserve.
- No liquidificador, bata os ingredientes.
- Despeje metade da massa em uma forma quadrada - 21 x 21 cm - já untada
- Distribua o recheio e cubra o restante da massa
- Leve ao forno médio, já pré-aquecido, por cerca de 50 minutos ou até dourar.