Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Lasanha vegetariana é a receita da semana!

Ouça as dicas do comentarista Juarez Campos

Publicado em 25 de Maio de 2024 às 11:22

Publicado em 

25 mai 2024 às 11:22
Lasanha vegetariana é o prato do CBN e as Dicas do Chef
Lasanha vegetariana é o prato do CBN e as Dicas do Chef Crédito: Pixabay
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma receita de lasanha vegetariana, que pode ser adaptada e virar uma receita vegana. Com recheio de abobrinha, berinjela e ricota, o prato tem gostinho de reunião de família. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - LASANHA VEGETARIANA - 25-05-24
RECEITA:
Ingredientes:
1 pacote de lasanha pré-cozida
1kg de ricota
3 colheres de sopa de cebolinha picada
600g de molho de tomate pronto
200g de muçarela ralada
2 berinjelas
2 abobrinhas
1/2 xícara de chá de folhas de manjericão picada
Azeite, sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Em um recipiente, passe a ricota na peneira e acrescente 180ml de azeite, a cebolinha, o manjericão o sal e a pimenta. Misture bem e reserve.
Corte em lâminas no sentido do comprimento a berinjela e a abobrinha. Salpique sal na berinjela e deixe 15 minutos. Lave e seque.
Grelhe a berinjela e a abobrinha numa frigideira antiaderente untada com azeite. Reserve.
Em uma travessa, disponha uma fina camada de molho de tomate, uma camada de massa, uma de ricota temperada, uma de berinjela, outra de molho de tomate, outra de massa, outra de ricota temperada, uma de abobrinha, e assim sucessivamente.
Por fim, coloque uma camada de molho de tomate e a mussarela. Leve ao forno pré-aquecido a 250 graus por 20 a 30 minutos. Sirva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados