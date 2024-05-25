Lasanha vegetariana é a receita da semana!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma receita de lasanha vegetariana, que pode ser adaptada e virar uma receita vegana. Com recheio de abobrinha, berinjela e ricota, o prato tem gostinho de reunião de família. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - LASANHA VEGETARIANA - 25-05-24
RECEITA:
Ingredientes:
1 pacote de lasanha pré-cozida
1kg de ricota
3 colheres de sopa de cebolinha picada
600g de molho de tomate pronto
200g de muçarela ralada
2 berinjelas
2 abobrinhas
1/2 xícara de chá de folhas de manjericão picada
Azeite, sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Em um recipiente, passe a ricota na peneira e acrescente 180ml de azeite, a cebolinha, o manjericão o sal e a pimenta. Misture bem e reserve.
Corte em lâminas no sentido do comprimento a berinjela e a abobrinha. Salpique sal na berinjela e deixe 15 minutos. Lave e seque.
Grelhe a berinjela e a abobrinha numa frigideira antiaderente untada com azeite. Reserve.
Em uma travessa, disponha uma fina camada de molho de tomate, uma camada de massa, uma de ricota temperada, uma de berinjela, outra de molho de tomate, outra de massa, outra de ricota temperada, uma de abobrinha, e assim sucessivamente.
Por fim, coloque uma camada de molho de tomate e a mussarela. Leve ao forno pré-aquecido a 250 graus por 20 a 30 minutos. Sirva.