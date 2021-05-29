José Eduardo Coelho Dias ensina como preparar o "bacalhau da Dona Euza"

A série especial do CBN e as Dicas do Chef continua! Quem cozinha nesta edição é o advogado e nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias - o Zedu. Ele ensina como preparar o "bacalhau da Dona Euza", sua mãe. A história da receita? Zedu conta: "É o prato do coração porque quando minha mãe era viva, a Dona Euza, quando a gente ia para Marataízes passar o final de ano, ela já me esperava com os ingredientes comprados e uma pessoa para me ajudar". Ouça o passo a passo da preparação!