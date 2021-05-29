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CBN e as Dicas do Chef

José Eduardo Coelho Dias ensina como preparar o "bacalhau da Dona Euza"

Confira a receita preparada pelo comentarista José Eduardo Coelho Dias numa conversa junto ao Chef Juarez Campos e a jornalista Fernanda Queiroz

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 10:57

Publicado em 

29 mai 2021 às 10:57
Bac
Receita com bacalhau Crédito: Olivier Schochlin
A série especial do CBN e as Dicas do Chef continua! Quem cozinha nesta edição é o advogado e nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias - o Zedu. Ele ensina como preparar o "bacalhau da Dona Euza", sua mãe. A história da receita? Zedu conta: "É o prato do coração porque quando minha mãe era viva, a Dona Euza, quando a gente ia para Marataízes passar o final de ano, ela já me esperava com os ingredientes comprados e uma pessoa para me ajudar". Ouça o passo a passo da preparação!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 11.24s - 29-05-21.mp3

A RECEITA:

Ingredientes
  • 2kg de bacalhau
  • 6 batatas
  • 3 dentes de alho
  • 2 cebolas grandes
  • 3 pimentões (um verde, um amarelo e um vermelho)
  • Pimenta calabresa
  • Farinha de trigo
  • Azeitonas verdes e pretas
  • Azeite de oliva extravirgem
Modo de preparo
  • Corte as batatas em rodelas (de comprido) e cozinhe até ficar "al dente".
  • Corte as cebolas em rodelas e coloque no fundo de uma travessa refratária
  • Por cima da cebola, faça uma cama com as batatas
  • Corte o bacalhau em cubos grandes e passe o bacalhau na farinha de trigo e sele na frigideira com azeite
  • Coloque o bacalhau por cima da cama de batatas
  • Pique o alho e jogue por cima do bacalhau de maneira uniforme
  • Jogue a pimenta calabresa por cima
  • Corte mais cebolas em rodelas e pique algumas
  • Corte parte dos pimentões em rodelas e pique parte
  • Decore o bacalhau com os pimentões e as cebolas em rodelas e os picados
  • Coloque as azeitonas verdes e pretas por cima
  • Banhe o bacalhau com bastante azeite e coloque para assar em forno médio (cerca de 200°C)

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