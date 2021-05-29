José Eduardo Coelho Dias ensina como preparar o "bacalhau da Dona Euza"

A série especial do CBN e as Dicas do Chef continua! Quem cozinha nesta edição é o advogado e nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias - o Zedu. Ele ensina como preparar o "bacalhau da Dona Euza", sua mãe. A história da receita? Zedu conta: "É o prato do coração porque quando minha mãe era viva, a Dona Euza, quando a gente ia para Marataízes passar o final de ano, ela já me esperava com os ingredientes comprados e uma pessoa para me ajudar". Ouça o passo a passo da preparação!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 11.24s - 29-05-21.mp3
A RECEITA:
Ingredientes
- 2kg de bacalhau
- 6 batatas
- 3 dentes de alho
- 2 cebolas grandes
- 3 pimentões (um verde, um amarelo e um vermelho)
- Pimenta calabresa
- Farinha de trigo
- Azeitonas verdes e pretas
- Azeite de oliva extravirgem
Modo de preparo
- Corte as batatas em rodelas (de comprido) e cozinhe até ficar "al dente".
- Corte as cebolas em rodelas e coloque no fundo de uma travessa refratária
- Por cima da cebola, faça uma cama com as batatas
- Corte o bacalhau em cubos grandes e passe o bacalhau na farinha de trigo e sele na frigideira com azeite
- Coloque o bacalhau por cima da cama de batatas
- Pique o alho e jogue por cima do bacalhau de maneira uniforme
- Jogue a pimenta calabresa por cima
- Corte mais cebolas em rodelas e pique algumas
- Corte parte dos pimentões em rodelas e pique parte
- Decore o bacalhau com os pimentões e as cebolas em rodelas e os picados
- Coloque as azeitonas verdes e pretas por cima
- Banhe o bacalhau com bastante azeite e coloque para assar em forno médio (cerca de 200°C)