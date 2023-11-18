Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, com Juarez Campos, o prato em destaque é uma daquelas receitas práticas e saborosas para essa Primavera quente já anunciando como será o Verão. É hora de aprender a preparar uma Jardineira de Legumes sobre Fonduta e Ovo. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - JARDINEIRA - 9.10s - 18-11-23
A RECEITA: Jardineira de Legumes sobre Fonduta e Ovo
Ingredientes:
- Batatas em cubos cozida
- Cenoura em cubos cozida
- Vagem em cubos cozida
- Couve-flor em cubos cozida
- Ervilhas frescas
- Cebola e alho picados
- Azeite
- Ovo frito de gema mole
Preparo:
- Refogar cebola e alho picados
- Misturar os legumes, misturar e acertar o tempero
Fonduta:
- - 100g de Grana Padano / 200ml de creme de leite fresco
- - Liquidificar e aquecer até formar um creme homogêneo
Montagem:
- Num aro colocar os legumes no meio do prato e sobre eles o ovo frito (pode fritar no aro), em torno distribuir a fonduta