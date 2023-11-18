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CBN e as Dicas do Chef

Jardineira de Legumes sobre Fonduta e Ovo

A receita completa com o Chef Juarez Campos

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 12:08

Publicado em 

18 nov 2023 às 12:08
Alimentos saudáveis: legumes, verduras e frutas
Alimentos saudáveis, legumes diversos, verduras e frutas Crédito: shutterstock
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, com Juarez Campos, o prato em destaque é uma daquelas receitas práticas e saborosas para essa Primavera quente já anunciando como será o Verão. É hora de aprender a preparar uma Jardineira de Legumes sobre Fonduta e Ovo. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - JARDINEIRA - 9.10s - 18-11-23
A RECEITA: Jardineira de Legumes sobre Fonduta e Ovo
Ingredientes:
  • Batatas em cubos cozida
  • Cenoura em cubos cozida
  • Vagem em cubos cozida
  • Couve-flor em cubos cozida
  • Ervilhas frescas
  • Cebola e alho picados
  • Azeite
  • Ovo frito de gema mole
Preparo:
  • Refogar cebola e alho picados
  • Misturar os legumes, misturar e acertar o tempero
Fonduta:
  • - 100g de Grana Padano / 200ml de creme de leite fresco
  • - Liquidificar e aquecer até formar um creme homogêneo
Montagem:
  • Num aro colocar os legumes no meio do prato e sobre eles o ovo frito (pode fritar no aro), em torno distribuir a fonduta

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