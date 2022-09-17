Já comeu lasanha enrolada? Se ficou curioso, aprenda o preparo!

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos ensina a fazer uma lasanha, só que de uma forma diferente do comum. Pois é, a receita deste sábado (17) é uma lasanha enrolada. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 7.59s - 17-09-22
Ingredientes:
12 folhas de lasanha ondulada
4 colheres de sopa de cream cheese
1 e ½ xícara de chá de muçarela ralada grossa
4 colheres de sopa de Parmesão
2 colheres de sopa de manjericão picado
12 fatias de presunto
Molho bolonhesa ou carne moída refogada
Molho branco ou Bechamel
Preparo:
Cozinhar as folhas de lasanha, passar na água fria e distribuir num pano para secar.
Misturar o cream cheese, ½ xícara de muçarela e 2 colheres de Parmesão e o manjericão.
Cortar as fatias de presunto da largura da massa.
Espalhar a mistura de queijo e manjericão nas folhas.
Colocar por cima as tiras de presunto. Enrolar.
Num refratário (20x20cm) com um pouco do molho bolonhesa disponha os rolinhos recheados sobre o molho.
Distribua o restante do molho sobre os rolinhos.
Cubra com o molho branco
Salpicar muçarela e Parmesão.
Levar ao forno pré-aquecido a 250 ºC até gratinar