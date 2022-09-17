Já comeu lasanha enrolada? Se ficou curioso, aprenda o preparo!

Lasanha Crédito: Pixabay

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos ensina a fazer uma lasanha, só que de uma forma diferente do comum. Pois é, a receita deste sábado (17) é uma lasanha enrolada. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 7.59s - 17-09-22

Ingredientes:

12 folhas de lasanha ondulada

4 colheres de sopa de cream cheese

1 e ½ xícara de chá de muçarela ralada grossa

4 colheres de sopa de Parmesão

2 colheres de sopa de manjericão picado

12 fatias de presunto

Molho bolonhesa ou carne moída refogada

Molho branco ou Bechamel

Preparo:

Cozinhar as folhas de lasanha, passar na água fria e distribuir num pano para secar.

Misturar o cream cheese, ½ xícara de muçarela e 2 colheres de Parmesão e o manjericão.

Cortar as fatias de presunto da largura da massa.

Espalhar a mistura de queijo e manjericão nas folhas.

Colocar por cima as tiras de presunto. Enrolar.

Num refratário (20x20cm) com um pouco do molho bolonhesa disponha os rolinhos recheados sobre o molho.

Distribua o restante do molho sobre os rolinhos.

Cubra com o molho branco

Salpicar muçarela e Parmesão.