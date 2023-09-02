Involtini Di Melanzane Alla Siciliana é o prato da semana!

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato em destaque é mais um de inspiração siciliana. O Chef Juarez Campos ensina a preparar um "Involtini Di Melanzane Alla Siciliana". Ouça a conversa completa!

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A RECEITA:

Ingredientes: 12 unidades

2 berinjelas

1 xícara de chá de miolo de pão ou pão de forma branco

1 colher de sopa de queijo Parmesão ralado

2 colheres de sopa de mussarela ralada grossa

2 tomates sem pele, sem sementes e em cubos pequenos

2 colheres de sopa de cebola em cubos

2 colheres de sopa de uva passas aferventada

Salsinha e manjericão a gosto

Sal e pimenta do reino branca moídas a gosto

Azeite de oliva extravirgem o suficiente para temperar e fritar

Molho de tomates o suficiente

Preparo:

Lave as berinjelas e corte-as pelo comprimento em 12 fatias finas de 2 a 3 cm

Tempere as fatias com sal e deixe repousar por 15 minutos

Em uma tigela, amasse o miolo de pão com um pouco de azeite e misture com o queijo Parmesão, as uvas passas, as ervas cortadas, sal e pimenta a gosto

Em uma panela, em fogo médio, refogue as cebolas no azeite e adicione os tomates. Mexa bem e tempere com sal e pimenta a gosto

Misture este molho de tomate sob a mistura com miolo de pão, a mussarela ralada e mexa com cuidado até ficar homogêneo

Lave e enxugue as berinjelas que estavam reservadas, grelhe-as numa frigideira anti-aderente

Abra as fatias de berinjela grelhadas e recheie com a mistura preparada

Enrole as fatias como panqueca e coloque-as em um refratário sobre molho de tomates

Cubra com mais molho de tomates e salpique Parmesão ralado