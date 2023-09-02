Involtini Di Melanzane Alla Siciliana é o prato da semana!

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato em destaque é mais um de inspiração siciliana. O Chef Juarez Campos ensina a preparar um "Involtini Di Melanzane Alla Siciliana". Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 10.25s - 02-09-23.mp3
A RECEITA:
Ingredientes: 12 unidades
2 berinjelas
1 xícara de chá de miolo de pão ou pão de forma branco
1 colher de sopa de queijo Parmesão ralado
2 colheres de sopa de mussarela ralada grossa
2 tomates sem pele, sem sementes e em cubos pequenos
2 colheres de sopa de cebola em cubos
2 colheres de sopa de uva passas aferventada
Salsinha e manjericão a gosto
Sal e pimenta do reino branca moídas a gosto
Azeite de oliva extravirgem o suficiente para temperar e fritar
Molho de tomates o suficiente
Preparo:
Lave as berinjelas e corte-as pelo comprimento em 12 fatias finas de 2 a 3 cm
Tempere as fatias com sal e deixe repousar por 15 minutos
Em uma tigela, amasse o miolo de pão com um pouco de azeite e misture com o queijo Parmesão, as uvas passas, as ervas cortadas, sal e pimenta a gosto
Em uma panela, em fogo médio, refogue as cebolas no azeite e adicione os tomates. Mexa bem e tempere com sal e pimenta a gosto
Misture este molho de tomate sob a mistura com miolo de pão, a mussarela ralada e mexa com cuidado até ficar homogêneo
Lave e enxugue as berinjelas que estavam reservadas, grelhe-as numa frigideira anti-aderente
Abra as fatias de berinjela grelhadas e recheie com a mistura preparada
Enrole as fatias como panqueca e coloque-as em um refratário sobre molho de tomates
Cubra com mais molho de tomates e salpique Parmesão ralado
Leve ao forno preaquecido em temperatura média 200ºC por aproximadamente 15 minutos.