Inspirada no sanduíche aprenda a fazer a 'Torta Bauru'

Neste sábado, no CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar uma deliciosa 'Torta Bauru'. O prato é inspirado em um dos sanduíches mais clássicos do Brasil - o Bauru. A receita é ideal para ser comida quente, compartilhada em família. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Torta Bauru - 13.12s - 08-02-20

A RECEITA:

Ingredientes:

500g de farinha de trigo

10g de fermento biológico seco

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sopa rasa de sal

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de leite

3 ovos

300g de muçarela

300g de presunto

150g de manteiga sem sal gelada e cortada em cubos

5 tomates picados

2 gemas

Azeite a gosto

Sal e pimenta do reino a gosto

Tomilho ou orégano fresco a gosto

Preparo:

Em um bowl fundo, misture a farinha, o fermento, o açúcar e o sal.

Adicione manteiga e misture com a ponta dos dedos até formar uma farofa fina.

Em uma tigela, bata o leite com os ovos e junte aos poucos os ingrediente secos, até obter uma massa bem macia (dependendo do tamanho dos ovos, não é necessário usar todo o líquido).

Sove bem a massa até que ela fique lisa e uniforme, Cubra com um pano de prato limpo e deixe descansar por 30 minutos. Divida-a em três partes iguais, formando bolas, e deixe descansar por mais 30 minutos.

Em uma superfície enfarinhada, abra as bolas de massa com um rolo de macarrão.

Unte uma forma de 40 cm x 20 cm com manteiga e forre o fundo dela com uma camada de massa.

Cubra com metade da muçarela, metade do presunto e metade da manteiga.

Tempere o tomate com azeite, sal, pimenta e as folhas de tomilho ou orégano.

Adicione metade do tomate à torta.

Disponha outra camada de massa por cima e distribua o restante do recheio.

Cubra com a última camada de massa, estenda o pano de prato por cima, e deixe descansar por mais uma hora.

Pincele com as gemas e leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos ou até dourar bem.