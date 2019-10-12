Inspirada no Halloween: a receita de torta cremosa da abóbora

Em 31 de outubro acontece a celebração do Dia das Bruxas, e as abóboras não servem somente para decorar os cenários, mas também para deliciosas receitas também inspiradas no “Halloween”. Neste quadro "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos ensina o preparo da ‘Torta Cremosa de Abóbora’, sua versão da “pumpkin pie” americana. Confira a conversa completa:
A RECEITA:
Ingredientes:
MASSA:
1 pacote de biscoito Maria sabor chocolate
5 colheres de sopa de margarina derretida
CREME:
2 xícaras de chá de abóbora cozida
1/4 de xícara de chá de suco de laranja
200g de creme de leite
2 ovos
1 pitada de canela em pó
1/3 de xícara de chpa de açúcar
1 colher de sopa de margarina
1 colher de sopa de amido de milho
1 colher de chá de essência de baunilha
Raspas de laranja
Raspas de chocolate ao leite para decorar
Preparo:
MASSA:
No liquidificador, triture os biscoitos e transfira para uma vasilha.
Adicione a margarina e mexa com as pontas dos dedos até obter uma farofa.
CREME:
No liquidificador, bata a abóbora amassada, o suco, o creme de leite, os ovos, a canela, o açúcar, a margarina, o amido de milho e a essência até ficar homogêneo.
Junte as raspas de laranja e misture delicadamente.
Montagem:
Com a farofa de massa, forre o fundo de uma forma de aro removível (24cm de diâmetro).
Despeje o creme sobre a massa e leve ao forno, pré-aquecido, por 35 minutos ou até firmar.
Decore com as raspas de chocolate, desenforme e leve à geladeira por, pelo menos, 4 horas.
Sirva em seguida.