Hollandaise, Bolonhesa e Bechamel: aprenda a preparar molhos especiais!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos atende ao pedido de um ouvinte e prepara o "Especial Molhos". Desta vez, o comentarista ensina três receitas de molhos especiais para acompanhar as refeições: Hollandaise, Bolonhesa e Bechamel! Acompanhe todos os detalhes.