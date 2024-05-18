Hollandaise, Bolonhesa e Bechamel: aprenda a preparar molhos especiais!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos atende ao pedido de um ouvinte e prepara o "Especial Molhos". Desta vez, o comentarista ensina três receitas de molhos especiais para acompanhar as refeições: Hollandaise, Bolonhesa e Bechamel! Acompanhe todos os detalhes.
CBN E AS DICAS DO CHEFE - MOLHOS - 19.03s - 18-05-24.mp3
AS RECEITAS: Especial Molhos Hollandaise, Bolonhesa e Bechamel
Molho Hollandaise
- A pedido do ouvinte Leonardo Merçon, o Chef Juarez Campos explica o segredo para o molho não talhar. Tanto o Hollandaise como o Béarnaise são feitos, normalmente em banho-maria. E o segredo está na temperatura!
- 3 gemas
- 3 col. (sopa) de água quente
- 175g de manteiga clarificada sem sal, morna
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino branca moída na hora, a gosto
- Numa tigela em banho-maria, coloque as gemas, a água quente e comece a bater com o fouet (batedor de arame)
- Bata por cerca de 5 minutos, sem deixar ferver, até a mistura emulsionar, encorpar
- Fora do fogo, junte a manteiga clarificada, em fio, aos poucos, batendo vigorosamente
- Sem parar de bater, finalize colocando o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino
Molho Bolonhesa
Ingredientes:
Ingredientes:
- 2 colheres de azeite
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 1 cebola media cortada em fatias finas
- 1 cenoura pequena bem picadinha
- A parte branca de 1 aipo ou salsão (opcional) pequeno bem picadinho
- 200g de carne de boi moída ou picada na faca
- 200g de carne de porco moída ou picada na faca ou linguiça de Pernil sem pele e sem gordura em excesso
- 1 xícara de chá de molho de tomate (ou 4 tomates grande sem pele e semente)
- ½ xícara de vinho branco seco
- 1 xícara de caldo de carne
- Sal, pimenta e noz-moscada a gosto
- 1 dente de alho picado
- Salsa e cebolinha picados (opcional)
- Coloque a manteiga e o azeite numa panela. Adicione a cebola, a cenoura, o aipo, o alho e refogue bem
- Junte as carnes e deixe dourar bem
- Junte o vinho e deixe o álcool evaporar. Adicione o molho de tomate, o caldo de carne, um pouco de sal (mais ou menos ½ colher de chá) e pimenta (mais ou menos ¼ colher de chá) e noz-moscada
- Mexa bem. Cozinhe em fogo brando por cerca de 45 minutos (coloque mais caldo se precisar)
- Mexa bem e deixa engrossar um pouco, com a panela destampada. Verifique o tempero
Molho Bechamel
Ingredientes:
Ingredientes:
- 1 litro de leite
- 80g de manteiga
- 80g de farinha de trigo
- Sal, pimenta do reino branca e noz-moscada a gosto
- Derreta a manteiga em uma panela
- Acrescente a farinha e mexa
- Deixe borbulhar para cozinhar a farinha
- Junte o leite e mexa sem parar até engrossar
- Acerte o tempero com sal, pimenta do reino branca e noz-moscada