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CBN e as Dicas do Chef

Hollandaise, Bolonhesa e Bechamel: aprenda a preparar molhos especiais!

Ouça todas as dicas com o Chef Juarez Campos

Publicado em 18 de Maio de 2024 às 11:25

Publicado em 

18 mai 2024 às 11:25
Molho Hollandaise e seus segredos!
Molho Hollandaise e seus segredos! Crédito: Freepik
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos atende ao pedido de um ouvinte e prepara o "Especial Molhos". Desta vez, o comentarista ensina três receitas de molhos especiais para acompanhar as refeições: Hollandaise, Bolonhesa e Bechamel! Acompanhe todos os detalhes.
CBN E AS DICAS DO CHEFE - MOLHOS - 19.03s - 18-05-24.mp3
AS RECEITAS: Especial Molhos Hollandaise, Bolonhesa e Bechamel
Molho Hollandaise
  • A pedido do ouvinte Leonardo Merçon, o Chef Juarez Campos explica o segredo para o molho não talhar. Tanto o Hollandaise como o Béarnaise são feitos, normalmente em banho-maria. E o segredo está na temperatura!
Ingredientes:
  • 3 gemas
  • 3 col. (sopa) de água quente
  • 175g de manteiga clarificada sem sal, morna
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino branca moída na hora, a gosto
Preparo:
  • Numa tigela em banho-maria, coloque as gemas, a água quente e comece a bater com o fouet (batedor de arame)
  • Bata por cerca de 5 minutos, sem deixar ferver, até a mistura emulsionar, encorpar
  • Fora do fogo, junte a manteiga clarificada, em fio, aos poucos, batendo vigorosamente
  • Sem parar de bater, finalize colocando o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino
Molho Bolonhesa
Ingredientes:
  • 2 colheres de azeite
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 1 cebola media cortada em fatias finas
  • 1 cenoura pequena bem picadinha
  • A parte branca de 1 aipo ou salsão (opcional) pequeno bem picadinho
  • 200g de carne de boi moída ou picada na faca
  • 200g de carne de porco moída ou picada na faca ou linguiça de Pernil sem pele e sem gordura em excesso
  • 1 xícara de chá de molho de tomate (ou 4 tomates grande sem pele e semente)
  • ½ xícara de vinho branco seco
  • 1 xícara de caldo de carne
  • Sal, pimenta e noz-moscada a gosto
  • 1 dente de alho picado
  • Salsa e cebolinha picados (opcional)
Preparo:
  • Coloque a manteiga e o azeite numa panela. Adicione a cebola, a cenoura, o aipo, o alho e refogue bem
  • Junte as carnes e deixe dourar bem
  • Junte o vinho e deixe o álcool evaporar. Adicione o molho de tomate, o caldo de carne, um pouco de sal (mais ou menos ½ colher de chá) e pimenta (mais ou menos ¼ colher de chá) e noz-moscada
  • Mexa bem. Cozinhe em fogo brando por cerca de 45 minutos (coloque mais caldo se precisar)
  • Mexa bem e deixa engrossar um pouco, com a panela destampada. Verifique o tempero
Molho Bechamel
Ingredientes:
  • 1 litro de leite
  • 80g de manteiga
  • 80g de farinha de trigo
  • Sal, pimenta do reino branca e noz-moscada a gosto
Preparo:
  • Derreta a manteiga em uma panela
  • Acrescente a farinha e mexa
  • Deixe borbulhar para cozinhar a farinha
  • Junte o leite e mexa sem parar até engrossar
  • Acerte o tempero com sal, pimenta do reino branca e noz-moscada

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