Grão da felicidade: Chef ensina o preparo do cozido de grão de bico

Neste sábado (19), o chef Juarez Campos apresenta a receita de um “cozido de grão de bico”, especial para os dias mais frescos de primavera. O grão de bico é conhecido como o grão da felicidade, já que é rico em triptofano, um aminoácido que compõe a serotonina. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Cozido de Grão de Bico - 6.48s - 19-10-19

A RECEITA:

[Rende 6 porções]

Ingredientes:

2 xícaras de chá de grão de bico

8 xícaras de chá de água

1 folha de louro

500g de costelinha de porco defumada

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

3 dentes de alho picados

1 cebola média picada

2 tomates médios sem semente picados

500g de paio defumado cortado em rodelas

1 cenoura média cortada em rodelas

3 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:

Na véspera, em uma tigela, coloque o grão de bico coberto com água e deixe de molho (por aproximadamente 12 horas).

Escorra a água e coloque o grão de bico na panela de pressão.

Junte 8 xícaras de água, o louro e a costelinha.

Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos contados a partir do início da pressão.

Em uma panela, aqueça o azeite e frite o alho e a cebola até dourar levemente.

Junte o tomate e o paio e refogue por 2 minutos.

Acrescente o grão de bico, a costelinha, o caldo do cozimento, a cenoura, a pimenta e o sal e cozinhe por 15 minutos ou até que o caldo engrosse levemente.