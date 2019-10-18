Grão da felicidade: Chef ensina o preparo do cozido de grão de bico

Neste sábado (19), o chef Juarez Campos apresenta a receita de um “cozido de grão de bico”, especial para os dias mais frescos de primavera. O grão de bico é conhecido como o grão da felicidade, já que é rico em triptofano, um aminoácido que compõe a serotonina. Acompanhe!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Cozido de Grão de Bico - 6.48s - 19-10-19
A RECEITA:
[Rende 6 porções]
Ingredientes:
2 xícaras de chá de grão de bico
8 xícaras de chá de água
1 folha de louro
500g de costelinha de porco defumada
2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
3 dentes de alho picados
1 cebola média picada
2 tomates médios sem semente picados
500g de paio defumado cortado em rodelas
1 cenoura média cortada em rodelas
3 colheres de sopa de salsinha picada
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Na véspera, em uma tigela, coloque o grão de bico coberto com água e deixe de molho (por aproximadamente 12 horas).
Escorra a água e coloque o grão de bico na panela de pressão.
Junte 8 xícaras de água, o louro e a costelinha.
Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos contados a partir do início da pressão.
Em uma panela, aqueça o azeite e frite o alho e a cebola até dourar levemente.
Junte o tomate e o paio e refogue por 2 minutos.
Acrescente o grão de bico, a costelinha, o caldo do cozimento, a cenoura, a pimenta e o sal e cozinhe por 15 minutos ou até que o caldo engrosse levemente.
Junte a salsinha, misture e sirva.