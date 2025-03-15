Gastronomia: Ratatouille com Feijão branco e Linguiça

A dica do chef Juarez Campos deste sábado (15) é uma receita francesa e bem fácil para o calor! Ratatouille com Feijão branco e Linguiça. Vamos ao preparo:
CBN E AS DICAS DO CHEF - RATATOUILLE - 15-03-25
Ingredientes: 6 porções
2 berinjelas médias cortadas em cubos
1 colher de sopa de sal
1 xícara de chá de feijão branco
3 colheres de sopa de azeite
1 linguiça calabresa defumada em rodelas finas
1 cebola média
1 cebola roxa média
2 abobrinhas médias
1 pimentão vermelho médio
1 pimentão verde médio
1 alho porró grande
2 tomates grandes sem sementes
Sal e pimenta calabresa seca a gosto
1 colher de sopa de tomilho
2 colheres de sopa de salsa picada
Preparo:
Numa tigela, misture a berinjela com o sal e reserve por 30 minutos. Passe em água corrente e esprema bem.
Na panela de pressão, cozinhe o feijão até ficar macio.
Deixe sair a pressão, abra a panela, escorra e reserve os grãos.
Numa panela, aqueça 1 colher do azeite e doure a linguiça. Retire-a da panela e reserve.
Corte os legumes em cubos. Adicione o azeite restante à panela em que fritou a linguiça e junte a berinjela, as cebolas, a abobrinha e os pimentões. Refogue, mexendo sempre.
Coloque o alho porró, o tomate, o sal, a pimenta, o feijão, a linguiça e o tomilho. Refogue por mais 3 minutos.
Polvilhe a salsa e sirva.