Gastronomia: filé de peixe sobre legumes crocantes à Niçoise

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o chef Juarez Campos ensina uma receita com raízes na cidade francesa de Nice. O filé de peixe sobre legumes crocantes à Niçoise é um prato ideal para aquele almoço mais leve e refrescante. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - TILÁPIA - 26-10-24

Receita:

Ingredientes:

4 filés de Tilápia

1 abobrinha verde (sem miolo) em cubinhos e aferventada

1 cenoura em cubinhos cozidos al dente

1 batata em cubinhos cozidos al dente

1 bandeja de vagens francesas cozidas al dente

1 colher de sopa de cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite puro manjericão fresco picado

Sal, pimenta do reino e limão a gosto

Preparo:

Refogar a cebola e alho no azeite até murchar

Juntar os legumes e aquecer em fogo alto

Adicionar o manjericão e temperar com sal e pimenta do reino a gosto

À parte, grelhar os filés de tilápia temperados com sal, pimenta do reino e limão em frigideira antiaderente

Molho Niçoise:

2 xícaras de tomates cerejas

1 cebola roxa pequena picadinha ou em cubos médios

2 colheres de sopa de manjericão em tirinha

1 colher de sopa de hortelã em tirinha

4 colheres de sopa de azeite extra virgem

1 colher de sopa de vinagre de framboesa

Sal e pimenta do reino

Montagem do prato: