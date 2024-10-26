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CBN e as Dicas do Chef

Gastronomia: filé de peixe sobre legumes crocantes à Niçoise

Ouça a dica do chef Juarez Campos

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 11:17

Publicado em 

26 out 2024 às 11:17
Juarez Campos, chef de cozinha
Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o chef Juarez Campos ensina uma receita com raízes na cidade francesa de Nice. O filé de peixe sobre legumes crocantes à Niçoise é um prato ideal para aquele almoço mais leve e refrescante. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - TILÁPIA - 26-10-24
Receita:
Ingredientes:
4 filés de Tilápia
1 abobrinha verde (sem miolo) em cubinhos e aferventada
1 cenoura em cubinhos cozidos al dente
1 batata em cubinhos cozidos al dente
1 bandeja de vagens francesas cozidas al dente
1 colher de sopa de cebola picada
1 dente de alho picado
2 colheres de sopa de azeite puro manjericão fresco picado
Sal, pimenta do reino e limão a gosto
Preparo:
Refogar a cebola e alho no azeite até murchar
Juntar os legumes e aquecer em fogo alto
Adicionar o manjericão e temperar com sal e pimenta do reino a gosto
À parte, grelhar os filés de tilápia temperados com sal, pimenta do reino e limão em frigideira antiaderente
Molho Niçoise:
2 xícaras de tomates cerejas
1 cebola roxa pequena picadinha ou em cubos médios
2 colheres de sopa de manjericão em tirinha
1 colher de sopa de hortelã em tirinha
4 colheres de sopa de azeite extra virgem
1 colher de sopa de vinagre de framboesa
Sal e pimenta do reino
Montagem do prato:
Colocar os legumes no centro do prato, cobrir com o peixe grelhado e regar com molho.

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