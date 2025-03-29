Gastronomia: como preparar canelone de berinjela à bolonhesa

berinjela Crédito:

Na Dica do Chef deste final de semana, o comentarista Juarez Campos traz uma receita leve e saudável: um canelone preparo à base de berinjela. Vamos ao preparo!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - CANELONE - 29-03-25

Ingredientes:

3 berinjelas fatiadas no sentido do comprimento

Sal a gosto

2 colheres de sopa de vinagre

250g de presunto fatiado

250g de queijo muçarela fatiado

Azeite de oliva para untar

Molho

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

1 cebola ralada

300g de carne moída

2 tomates sem sementes picados

4 xícaras de chá de molho de tomate

Salsa e cebolinha picadas

Sal e pimenta do reino a gosto

Parmesão ralado

Preparo:

Coloque as berinjelas em uma tigela, cubra com água, sal, vinagre e deixe de molho por 1 hora.

Escorra e seque com papel absorvente. Sobre cada fatia de berinjela, coloque uma fatia de presunto e uma de muçarela e enrole como canelones.

Coloque em um refratário médio untado e reserve.

Para o molho, aqueça uma panela com o azeite, em fogo médio e frite o alho e a cebola por 2 minutos ou até murchar.

Junte a carne moída e frite até secar a água.

Adicione o tomate, a metade do molho de tomates e cozinhe por 8 minutos mexendo de vez em quando.

Junte salsa e cebolinha picadas e tempere com sal e pimenta do reino.

Desligue o fogo.

Forre um refratario com o molho de tomates restante.

Distribua as berinjelas recheada e cubra com o molho de carne moida.

Salpique com parmesão ralado e leve ve ao forno médio 200ºC pré-aquecido por 15 minutos.