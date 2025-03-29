Gastronomia: como preparar canelone de berinjela à bolonhesa

Na Dica do Chef deste final de semana, o comentarista Juarez Campos traz uma receita leve e saudável: um canelone preparo à base de berinjela. Vamos ao preparo!
CBN E AS DICAS DO CHEF - CANELONE - 29-03-25
Ingredientes:
3 berinjelas fatiadas no sentido do comprimento
Sal a gosto
2 colheres de sopa de vinagre
250g de presunto fatiado
250g de queijo muçarela fatiado
Azeite de oliva para untar
Molho
3 colheres de sopa de azeite de oliva
1 dente de alho picado
1 cebola ralada
300g de carne moída
2 tomates sem sementes picados
4 xícaras de chá de molho de tomate
Salsa e cebolinha picadas
Sal e pimenta do reino a gosto
Parmesão ralado
Preparo:
Coloque as berinjelas em uma tigela, cubra com água, sal, vinagre e deixe de molho por 1 hora.
Escorra e seque com papel absorvente. Sobre cada fatia de berinjela, coloque uma fatia de presunto e uma de muçarela e enrole como canelones.
Coloque em um refratário médio untado e reserve.
Para o molho, aqueça uma panela com o azeite, em fogo médio e frite o alho e a cebola por 2 minutos ou até murchar.
Junte a carne moída e frite até secar a água.
Adicione o tomate, a metade do molho de tomates e cozinhe por 8 minutos mexendo de vez em quando.
Junte salsa e cebolinha picadas e tempere com sal e pimenta do reino.
Desligue o fogo.
Forre um refratario com o molho de tomates restante.
Distribua as berinjelas recheada e cubra com o molho de carne moida.
Salpique com parmesão ralado e leve ve ao forno médio 200ºC pré-aquecido por 15 minutos.
Retire do forno, decore como desejar e sirva em seguida.