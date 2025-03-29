Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Gastronomia: como preparar canelone de berinjela à bolonhesa

Ouça as dicas do comentarista Juarez Campos

Publicado em 29 de Março de 2025 às 11:21

Publicado em 

29 mar 2025 às 11:21
8 benefícios da berinjela para a saúde
 berinjela  Crédito:
Na Dica do Chef deste final de semana, o comentarista Juarez Campos traz uma receita leve e saudável: um canelone preparo à base de berinjela. Vamos ao preparo!
CBN E AS DICAS DO CHEF - CANELONE - 29-03-25
Ingredientes:
3 berinjelas fatiadas no sentido do comprimento
Sal a gosto
2 colheres de sopa de vinagre
250g de presunto fatiado
250g de queijo muçarela fatiado
Azeite de oliva para untar
Molho
3 colheres de sopa de azeite de oliva
1 dente de alho picado
1 cebola ralada
300g de carne moída
2 tomates sem sementes picados
4 xícaras de chá de molho de tomate
Salsa e cebolinha picadas
Sal e pimenta do reino a gosto
Parmesão ralado
Preparo:
Coloque as berinjelas em uma tigela, cubra com água, sal, vinagre e deixe de molho por 1 hora.
Escorra e seque com papel absorvente. Sobre cada fatia de berinjela, coloque uma fatia de presunto e uma de muçarela e enrole como canelones.
Coloque em um refratário médio untado e reserve.
Para o molho, aqueça uma panela com o azeite, em fogo médio e frite o alho e a cebola por 2 minutos ou até murchar.
Junte a carne moída e frite até secar a água.
Adicione o tomate, a metade do molho de tomates e cozinhe por 8 minutos mexendo de vez em quando.
Junte salsa e cebolinha picadas e tempere com sal e pimenta do reino.
Desligue o fogo.
Forre um refratario com o molho de tomates restante.
Distribua as berinjelas recheada e cubra com o molho de carne moida.
Salpique com parmesão ralado e leve ve ao forno médio 200ºC pré-aquecido por 15 minutos.
Retire do forno, decore como desejar e sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados