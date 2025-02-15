Gastronomia: aprenda o preparo do Bife de Chorizo ou "Entrecôte à Toscana"

Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal

Na dica do chef Juarez Campos para a semana está o preparo de um Bife de Chorizo ou "Entrecôte à Toscana"! Vamos ao preparo:

INGREDIENTES (4 porções)

4 porções (200 a 250g cada ) de bife de chouriço ou entrecôte

1 xicara de azeite extra virgem de oliva

1 dente de alho

1 colher de sopa de ervas fresca (alecrim, tomilho, salvia, manjericão verde, manjericão roxo, hortelã, salsa e cebolinha verde)

Sal grosso o suficiente

PREPARO:

Aqueça o azeite com o dente de alho amassado até no máximo 45 graus de temperatura (em temperaturas maiores o azeite perde suas propriedades aromáticas)

Desligue o fogo e retire o alho

Coloque as ervas numa panela com água fervente e deixe 30 segundos

Retire e coloque numa vasilha com água gelada e resfrie

Escorra, enxugue bem e pique

Junte ao azeite e deixe 1 dia em infusão em lugar fresco

À parte doure o bife de chouriço temperado com sal e pimenta do reino ate o ponto desejado ( ideal seria mal passado ou ao ponto para mal)

Após este tempo, retire do fogo, deixe descansar por 5 minutos e fatie.

Se preferir salpique um pouco de flor de sal

Regue com azeite de ervas frescas e sirva com um vinagrete de tomates cerejas, vinagre, Balsâmico , rúcula , lâminas de Grana Padano Acompanha batatas bolinha ao forno com alecrim e sal grosso