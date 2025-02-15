Gastronomia: aprenda o preparo do Bife de Chorizo ou "Entrecôte à Toscana"

Na dica do chef Juarez Campos para a semana está o preparo de um Bife de Chorizo ou "Entrecôte à Toscana"! Vamos ao preparo:
INGREDIENTES (4 porções)
4 porções (200 a 250g cada ) de bife de chouriço ou entrecôte
1 xicara de azeite extra virgem de oliva
1 dente de alho
1 colher de sopa de ervas fresca (alecrim, tomilho, salvia, manjericão verde, manjericão roxo, hortelã, salsa e cebolinha verde)
Sal grosso o suficiente
PREPARO:
Aqueça o azeite com o dente de alho amassado até no máximo 45 graus de temperatura (em temperaturas maiores o azeite perde suas propriedades aromáticas)
Desligue o fogo e retire o alho
Coloque as ervas numa panela com água fervente e deixe 30 segundos
Retire e coloque numa vasilha com água gelada e resfrie
Escorra, enxugue bem e pique
Junte ao azeite e deixe 1 dia em infusão em lugar fresco
À parte doure o bife de chouriço temperado com sal e pimenta do reino ate o ponto desejado ( ideal seria mal passado ou ao ponto para mal)
Após este tempo, retire do fogo, deixe descansar por 5 minutos e fatie.
Se preferir salpique um pouco de flor de sal
Regue com azeite de ervas frescas e sirva com um vinagrete de tomates cerejas, vinagre, Balsâmico , rúcula , lâminas de Grana Padano Acompanha batatas bolinha ao forno com alecrim e sal grosso
CBN E AS DICAS DO CHEFE - BIFE - 15-02-25