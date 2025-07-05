CBN e as Dicas do Chef

Gastronomia: aprenda o preparo de Batatas à Bolonhesa

Ouça as dicas do comentarista Juarez Campos

Publicado em 05 de Julho de 2025 às 11:15

Chef Juarez Campos Crédito: Vitor Jubini
Aprenda neste sábado (05) o preparo de Batatas à Bolonhesa com o chef Juarez Campos! A receita é muito fácil e deliciosa.
Ingredientes:
900g de batatas bolinha com cascas cortadas no meio
4 colheres de sopa de azeite
2 colheres de sopa de manteiga
1 cebola média picada
2 talos de aipo picados
1 cenoura pequena picada
4 dentes de alho picados
500g de Patinho moído
½ xícara de vinho tinto seco
2 xícaras de molho de tomate
1 colher de café de pimenta calabresa (opcional)
100g de bacon picado
2 xícaras de caldo de carne
200g de mussarela ralada grossa
Salsa picada grosseiramente
Sal e pimenta do reino a gosto
Alecrim e salvia
Preparo:
Misture as batatas na metade do azeite e asse a 200ºC por 15 minutos.
Amasse ligeiramente as batatas com um garfo e leve ao forno mais 15 minutos.
À parte refogar bacon, cebola, cenoura, aipo e alho na manteiga e restante do azeite.
Salpicar com um pouco de sal.
Juntar a carne e dourar.
Perfumar com vinho e deixar evaporar o álcool.
Juntar o molho de tomate, algumas folhas de alecrim e salvia picada.
Adicionar o caldo de carne e deixar cozinhar em fogo baixo entre 45 minutos e 1 hora.
Se precisar junte mais caldo, acertar o tempero.
Distribua a bolonhesa sobre as batatas, salpicar mussarela ralada e levar ao forno para gratinar.

