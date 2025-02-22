Gastronomia: aprenda a receite de Arroz de Braga

A RECEITA: Arroz de Braga
Ingredientes:
- 3 colheres de sopa de azeite
- 800g de sobrecoxa desossada em cubos temperados com sal e pimenta do reino
- 2 colheres de sopa de bacon cortado em cubinhos
- 180g de paio cortado em rodelas
- 1 cebola grande picada
- 4 tomates maduros, sem pele e sem sementes, cortado em pedaços
- 3 xícaras de chá de arroz parborizado
- Sal a gosto
- 12 folhas de repolho rasgadas
- 2 xícaras de chá de ervilhas frescas congeladas
- 5 ramos de salsinha picada
- Em uma panela grande e de fundo largo, aqueça o azeite e refogue a sobrecoxa até dourar
- Junte o bacon, o paio, a linguiça, a cebola, e frite por alguns minutos
- Acrescente os tomates, o arroz, o sal e as folhas de repolho
- Despeje água fervente em quantidade suficiente para cobrir o arroz e cozinhe em fogo médio, com a panela tampada
- Quando a água estiver secando, adicione as ervilhas e cozinhe até a água secar
- Polvilhe a salsinha e sirva.
