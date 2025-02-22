Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Gastronomia: aprenda a receite de Arroz de Braga

Acompanhe o passo a passo com o Chef Juarez

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 11:24

Publicado em 

22 fev 2025 às 11:24
Arroz é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas A Gazeta
Arroz é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Freepik
A RECEITA: Arroz de Braga
Ingredientes:
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 800g de sobrecoxa desossada em cubos temperados com sal e pimenta do reino
  • 2 colheres de sopa de bacon cortado em cubinhos
  • 180g de paio cortado em rodelas
  • 1 cebola grande picada
  • 4 tomates maduros, sem pele e sem sementes, cortado em pedaços
  • 3 xícaras de chá de arroz parborizado
  • Sal a gosto
  • 12 folhas de repolho rasgadas
  • 2 xícaras de chá de ervilhas frescas congeladas
  • 5 ramos de salsinha picada
Preparo:
  • Em uma panela grande e de fundo largo, aqueça o azeite e refogue a sobrecoxa até dourar
  • Junte o bacon, o paio, a linguiça, a cebola, e frite por alguns minutos
  • Acrescente os tomates, o arroz, o sal e as folhas de repolho
  • Despeje água fervente em quantidade suficiente para cobrir o arroz e cozinhe em fogo médio, com a panela tampada
  • Quando a água estiver secando, adicione as ervilhas e cozinhe até a água secar
  • Polvilhe a salsinha e sirva.
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - ARROZ DE BRAGA - 11.30s - 22-02-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha
Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados