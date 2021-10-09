Fusilli com camarões, bacon e feijão branco: confira a receita!

Fusilli, popularmente conhecido no Brasil como macarrão parafuso Crédito: Pexels

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita de inspiração italiana que combina frutos do mar com bacon! É um delicioso "fusilli com camarões, bacon e feijão branco"! Ouça o passo a passo da preparação!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 09-10-21

A receita

Ingredientes:

500g fusilli italiano (macarrão parafuso)

600g de camarões médios descascados

200g de bacon magro em cubos

1 cebola média picada

4 dentes de alho picados

1/2 xícara de vinho branco seco

1/2 pimenta dedo de moça

2 xícaras de molho de tomates

1 xícara de feijão branco cozido

1 colher de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de cebolinha verde picada

1 colher de sopa de manteiga gelada

Parmesão ralado (opcional)

Azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta do reino a gosto

Caldo de peixe

Preparo:

Doure os camarões no azeite, perfume com vinho branco e reserve.

Na mesma frigideira, doure o bacon.

Junte a cebola, alho e dedo de moça e refogue.

Junte o molho de tomates, os camarões, o feijão, a salsa e a cebolinha.

Acerte o tempero e a textura.

Junte a massa e um pouco de caldo de peixe.

Misture o parmesão (opcional), a manteiga e misture bem.