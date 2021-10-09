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CBN e as Dicas do Chef

Fusilli com camarões, bacon e feijão branco: confira a receita!

Juarez Campos ensina o passo a passo da preparação

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 12:27

Publicado em 

09 out 2021 às 12:27
Fusilli, popularmente conhecido no Brasil como macarrão parafuso
Fusilli, popularmente conhecido no Brasil como macarrão parafuso Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita de inspiração italiana que combina frutos do mar com bacon! É um delicioso "fusilli com camarões, bacon e feijão branco"! Ouça o passo a passo da preparação!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 09-10-21

A receita

Ingredientes:
500g fusilli italiano (macarrão parafuso)
600g de camarões médios descascados
200g de bacon magro em cubos
1 cebola média picada
4 dentes de alho picados
1/2 xícara de vinho branco seco
1/2 pimenta dedo de moça
2 xícaras de molho de tomates
1 xícara de feijão branco cozido
1 colher de sopa de salsa picada
1 colher de sopa de cebolinha verde picada
1 colher de sopa de manteiga gelada
Parmesão ralado (opcional)
Azeite de oliva extravirgem
Sal e pimenta do reino a gosto
Caldo de peixe
Preparo:
Doure os camarões no azeite, perfume com vinho branco e reserve.
Na mesma frigideira, doure o bacon.
Junte a cebola, alho e dedo de moça e refogue.
Junte o molho de tomates, os camarões, o feijão, a salsa e a cebolinha.
Acerte o tempero e a textura.
Junte a massa e um pouco de caldo de peixe.
Misture o parmesão (opcional), a manteiga e misture bem.
Verifique o tempero e sirva regado com azeite.

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