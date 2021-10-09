Fusilli com camarões, bacon e feijão branco: confira a receita!

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita de inspiração italiana que combina frutos do mar com bacon! É um delicioso "fusilli com camarões, bacon e feijão branco"! Ouça o passo a passo da preparação!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 09-10-21
A receita
Ingredientes:
500g fusilli italiano (macarrão parafuso)
600g de camarões médios descascados
200g de bacon magro em cubos
1 cebola média picada
4 dentes de alho picados
1/2 xícara de vinho branco seco
1/2 pimenta dedo de moça
2 xícaras de molho de tomates
1 xícara de feijão branco cozido
1 colher de sopa de salsa picada
1 colher de sopa de cebolinha verde picada
1 colher de sopa de manteiga gelada
Parmesão ralado (opcional)
Azeite de oliva extravirgem
Sal e pimenta do reino a gosto
Caldo de peixe
Preparo:
Doure os camarões no azeite, perfume com vinho branco e reserve.
Na mesma frigideira, doure o bacon.
Junte a cebola, alho e dedo de moça e refogue.
Junte o molho de tomates, os camarões, o feijão, a salsa e a cebolinha.
Acerte o tempero e a textura.
Junte a massa e um pouco de caldo de peixe.
Misture o parmesão (opcional), a manteiga e misture bem.
Verifique o tempero e sirva regado com azeite.