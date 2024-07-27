Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Funghi Trifolati: aprenda a preparar molho de cogumelos variados

Essa receita é um verdadeiro coringa na cozinha!

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 11:19

Publicado em 

27 jul 2024 às 11:19
Cogumelos, molho de cogumelos variados
Cogumelos, molho de cogumelos variados Crédito: Freepik
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos ensina uma receita de molho de cogumelos de sua autoria. Inspirado em uma receita italiana, o comentarista desenvolveu o molho "Funghi Trifolati", que leva vários tipos de cogumelo em seu preparo, como Paris, Shiitake e Portobello. Como o próprio chef diz, a receita é coringa para quem gosta de cozinhar e pode ser congelada e servida quando bater aquela vontade de comer uma boa massa. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - COGUMELOS - 27-07-24
A RECEITA: Molho de Cogumelos Variados (Funghi Trifolati)
Ingredientes:
  • 10g de funghi Porcini secos
  • 100g de cogumelos shiitake laminados
  • 100g de cogumelos Paris fatiados
  • 100g de cogumelos Portobello fatiados
  • 2 xicaras de caldo de carne
  • ½ xicara de vinho branco seco
  • 2 colheres de sopa de cebola micro picadas
  • 1 colher de sopa de salsa e cebolinha picadas
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo
  • Deixar os funghi Porcini seco de molho no caldo de carne quente pelo menos por meia hora.
  • Peneirar, picar bem os funghi e reservar o caldo.
  • Refogar a cebola e o alho no azeite ate murchar bem.
  • Juntar os funghi secos picados e os frescos laminados e deixar murchar bem.
  • Perfumar com o vinho branco e deixar evaporar.
  • Juntar o caldo de carne e reduzir a metade
  • Adicionar salsa e cebolinha picados
  • Acertar o tempero

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados