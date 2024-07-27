Funghi Trifolati: aprenda a preparar molho de cogumelos variados

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos ensina uma receita de molho de cogumelos de sua autoria. Inspirado em uma receita italiana, o comentarista desenvolveu o molho "Funghi Trifolati", que leva vários tipos de cogumelo em seu preparo, como Paris, Shiitake e Portobello. Como o próprio chef diz, a receita é coringa para quem gosta de cozinhar e pode ser congelada e servida quando bater aquela vontade de comer uma boa massa. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - COGUMELOS - 27-07-24
A RECEITA: Molho de Cogumelos Variados (Funghi Trifolati)
Ingredientes:
- 10g de funghi Porcini secos
- 100g de cogumelos shiitake laminados
- 100g de cogumelos Paris fatiados
- 100g de cogumelos Portobello fatiados
- 2 xicaras de caldo de carne
- ½ xicara de vinho branco seco
- 2 colheres de sopa de cebola micro picadas
- 1 colher de sopa de salsa e cebolinha picadas
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Deixar os funghi Porcini seco de molho no caldo de carne quente pelo menos por meia hora.
- Peneirar, picar bem os funghi e reservar o caldo.
- Refogar a cebola e o alho no azeite ate murchar bem.
- Juntar os funghi secos picados e os frescos laminados e deixar murchar bem.
- Perfumar com o vinho branco e deixar evaporar.
- Juntar o caldo de carne e reduzir a metade
- Adicionar salsa e cebolinha picados
- Acertar o tempero