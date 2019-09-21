Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E AS DICAS DO CHEF

Fregola com Perfumes de Paella: massa italiana com toque espanhol

Fregola é uma massa de sêmola de trigo, em formato de bolinhas, típica da Sardenha

Publicado em 21 de Setembro de 2019 às 11:31

Publicado em 

21 set 2019 às 11:31
A receita de hoje leva a massa do momento nos grandes restaurantes brasileiros. A fregola, uma massa de sêmola de trigo, em formato de bolinhas, típica da Sardenha, na versão do Chef Juarez Campos, acompanha perfumes de paella. É uma massa italiana com toque espanhol! Confira o preparo da ‘fregola com perfumes de paella’! Acompanhe!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Fregola com Perfumes de Paella - 9.02s - 07-09-19
> Ficou interessado em outras receitas? Então clique e aproveite!
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
INGREDIENTES:
320g de fregola (massa típica da Sardenha) cozida [corresponde a cerca de 200g de fregola crua]
1 colher de sopa de cebola micropicada
1 dente de alho picado
1 tomate maduro sem pele e sem semente picado
1/4 de xícara de vinho branco seco
1 colher de sopa de pimentões vermelhos
200g de camarões médios
200g de lulas picadas (corpo e pernas)
1 pitada de páprica picante ou paellero
1/2 xícara de azeite de oliva extra virgem
1/2 xícara de ervilhas frescas
1/2 xícara de vagem francesa picada em cubos e cozida
Caldo de peixe o suficiente
Salsa e cebolinha verde picadas
PREPARO:
Refogue a cebola e o alho no azeite de oliva.
Adicione os camarões limpos e as lulas temperados, e, em seguida, perfume com o vinho branco.
Junte o tomate, a páprica ou paellero, ervilhas, vagem, pimentões vermelhos e refogue um pouco.
Adicione um pouco de caldo de peixe e misture a fregola cozida.
DICA DO CHEF:
Emprate e dê o acabamento final com azeite de oliva extravirgem. Harmonize com um vinho Sauvignon Blanc.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados