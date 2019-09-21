Fregola com Perfumes de Paella: massa italiana com toque espanhol

A receita de hoje leva a massa do momento nos grandes restaurantes brasileiros. A fregola, uma massa de sêmola de trigo, em formato de bolinhas, típica da Sardenha, na versão do Chef Juarez Campos, acompanha perfumes de paella. É uma massa italiana com toque espanhol! Confira o preparo da ‘fregola com perfumes de paella’! Acompanhe!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Fregola com Perfumes de Paella - 9.02s - 07-09-19
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
INGREDIENTES:
320g de fregola (massa típica da Sardenha) cozida [corresponde a cerca de 200g de fregola crua]
1 colher de sopa de cebola micropicada
1 dente de alho picado
1 tomate maduro sem pele e sem semente picado
1/4 de xícara de vinho branco seco
1 colher de sopa de pimentões vermelhos
200g de camarões médios
200g de lulas picadas (corpo e pernas)
1 pitada de páprica picante ou paellero
1/2 xícara de azeite de oliva extra virgem
1/2 xícara de ervilhas frescas
1/2 xícara de vagem francesa picada em cubos e cozida
Caldo de peixe o suficiente
Salsa e cebolinha verde picadas
PREPARO:
Refogue a cebola e o alho no azeite de oliva.
Adicione os camarões limpos e as lulas temperados, e, em seguida, perfume com o vinho branco.
Junte o tomate, a páprica ou paellero, ervilhas, vagem, pimentões vermelhos e refogue um pouco.
Adicione um pouco de caldo de peixe e misture a fregola cozida.
DICA DO CHEF:
Emprate e dê o acabamento final com azeite de oliva extravirgem. Harmonize com um vinho Sauvignon Blanc.