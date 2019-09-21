Fregola com Perfumes de Paella: massa italiana com toque espanhol

A receita de hoje leva a massa do momento nos grandes restaurantes brasileiros. A fregola, uma massa de sêmola de trigo, em formato de bolinhas, típica da Sardenha, na versão do Chef Juarez Campos, acompanha perfumes de paella. É uma massa italiana com toque espanhol! Confira o preparo da ‘fregola com perfumes de paella’! Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Fregola com Perfumes de Paella - 9.02s - 07-09-19

A RECEITA:

[Rende 4 porções]

INGREDIENTES:

320g de fregola (massa típica da Sardenha) cozida [corresponde a cerca de 200g de fregola crua]

1 colher de sopa de cebola micropicada

1 dente de alho picado

1 tomate maduro sem pele e sem semente picado

1/4 de xícara de vinho branco seco

1 colher de sopa de pimentões vermelhos

200g de camarões médios

200g de lulas picadas (corpo e pernas)

1 pitada de páprica picante ou paellero

1/2 xícara de azeite de oliva extra virgem

1/2 xícara de ervilhas frescas

1/2 xícara de vagem francesa picada em cubos e cozida

Caldo de peixe o suficiente

Salsa e cebolinha verde picadas

PREPARO:

Refogue a cebola e o alho no azeite de oliva.

Adicione os camarões limpos e as lulas temperados, e, em seguida, perfume com o vinho branco.

Junte o tomate, a páprica ou paellero, ervilhas, vagem, pimentões vermelhos e refogue um pouco.

Adicione um pouco de caldo de peixe e misture a fregola cozida.

DICA DO CHEF: