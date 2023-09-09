Final de semana é de Carne de Panela da Nonna com Polenta Mole

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos ensina a prepara uma versão abrasileirada da "Carne de Panela da nonna com Polenta Mole". Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CARNE DE PANELA - 12.32s - 09-09-23
A RECEITA
Carne de Panela da Nonna com Polenta Mole (6 a 8 pessoas)
Ingredientes
- 1kg de Paleta ou Acém bovinos em cubos
- 4 colheres de sopa de óleo
- 3 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 2 colheres de chá de colorau
- ½ pimentão vermelho picado
- 2 tomates sem sementes picados
- ½ xícara de vinho tinto seco
- 1 colher de sopa de extrato de tomates
- 3 xícaras de caldo de carne (ou água)
- 1colher de sopa de salsa picada
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
Preparo
- Numa panela de pressão dourar a carne temperada com sal e pimenta do reino e reservar.
- Refogar cebola, alho, pimentão e colorau na mesma panela até murchar.
- Juntar o tomate e o extrato de tomate e refogar.
- Voltar a carne, misturar bem e adicionar o vinho tinto. Deixar evaporar.
- Adicionar o caldo e metade da salsa e cebolinha.
- Cozinhar na pressão de 30 a 40 minutos ou até amaciar.
- Retirar a carne e desfiar.
- Voltar para o molho e acertar o tempero e textura do molho.
- Servir sobre polenta mole salpicado de salsa e cebolinha.
Preparo da polenta mole:
- Faça uma porção de fubá para três de água, leve ao fogo e mexa sem parar até engrossar
- No final, acrescente queijo ralado minas ou manteiga a gosto