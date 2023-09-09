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CBN e as Dicas do Chef

Final de semana é de Carne de Panela da Nonna com Polenta Mole

Uma receita com gosto do tempero da vovó

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 11:18

Publicado em 

09 set 2023 às 11:18
Peça grande de para fazer carne de panela
Peça grande de para fazer carne de panela Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos ensina a prepara uma versão abrasileirada da "Carne de Panela da nonna com Polenta Mole". Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CARNE DE PANELA - 12.32s - 09-09-23
A RECEITA
Carne de Panela da Nonna com Polenta Mole  (6 a 8 pessoas)
Ingredientes
  • 1kg de Paleta ou Acém bovinos em cubos
  • 4 colheres de sopa de óleo
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de chá de colorau
  • ½ pimentão vermelho picado
  • 2 tomates sem sementes picados
  • ½ xícara de vinho tinto seco
  • 1 colher de sopa de extrato de tomates
  • 3 xícaras de caldo de carne (ou água)
  • 1colher de sopa de salsa picada
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
Preparo
  • Numa panela de pressão dourar a carne temperada com sal e pimenta do reino e reservar.
  • Refogar cebola, alho, pimentão e colorau na mesma panela até murchar.
  • Juntar o tomate e o extrato de tomate e refogar.
  • Voltar a carne, misturar bem e adicionar o vinho tinto. Deixar evaporar.
  • Adicionar o caldo e metade da salsa e cebolinha.
  • Cozinhar na pressão de 30 a 40 minutos ou até amaciar.
  • Retirar a carne e desfiar.
  • Voltar para o molho e acertar o tempero e textura do molho.
  • Servir sobre polenta mole salpicado de salsa e cebolinha.
Preparo da polenta mole:
  • Faça uma porção de fubá para três de água, leve ao fogo e mexa sem parar até engrossar
  • No final, acrescente queijo ralado minas ou manteiga a gosto

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