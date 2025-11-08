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CBN e as Dicas do Chef

Fim de ano chegando: aprenda o preparo do 'Frango Ao Vinagre'

Ouça as dicas do comentarista Juarez Campos

Publicado em 08 de Novembro de 2025 às 11:17

Publicado em 

08 nov 2025 às 11:17
Chef Juarez Campos
Chef Juarez Campos Crédito: Vitor Jubini
No quadro Dicas do Chef deste sábado (08), o comentarista Juarez Campos nos ensina um prato francês com frango e vinagre. Já pensando nas festas de fim de ano. 
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 08-11-25
Ingredientes: 2 porções
4 sobrecoxas temperadas
½ cebola picadinha
2 dentes de alho picados
2 colheres de sopa de estragão fresco (ou 1 colher de seco)
1 colher de sopa de tomilho
½ xícara de molho de tomates
1 colher de sopa de salsa picada
200ml de vinagre de vinho tinto
400ml de vinho branco seco
400ml de caldo de frango ou legumes
500ml de creme de leite fresco
Sal e pimenta do reino a gosto
Óleo
Preparo:
Dourar o frango e reservar.
Refogar a cebola e alho.
Juntar o vinagre e deixar reduzir.
Juntar o vinho branco e deixar reduzir.
Juntar o molho de tomates e caramelizar.
Adicionar o caldo , as ervas e cozinhar, até o frango amaciar.
Adiciona o creme e reduzir até dar textura cremosa.
Acertar o tempero e juntar a salsa picada.
Servir com arroz ou batata cozida ou talharim passado no próprio molho.

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