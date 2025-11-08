Fim de ano chegando: aprenda o preparo do 'Frango Ao Vinagre'

Chef Juarez Campos Crédito: Vitor Jubini

No quadro Dicas do Chef deste sábado (08), o comentarista Juarez Campos nos ensina um prato francês com frango e vinagre. Já pensando nas festas de fim de ano.

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 08-11-25

Ingredientes: 2 porções

4 sobrecoxas temperadas

½ cebola picadinha

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de estragão fresco (ou 1 colher de seco)

1 colher de sopa de tomilho

½ xícara de molho de tomates

1 colher de sopa de salsa picada

200ml de vinagre de vinho tinto

400ml de vinho branco seco

400ml de caldo de frango ou legumes

500ml de creme de leite fresco

Sal e pimenta do reino a gosto

Óleo

Preparo:

Dourar o frango e reservar.

Refogar a cebola e alho.

Juntar o vinagre e deixar reduzir.

Juntar o vinho branco e deixar reduzir.

Juntar o molho de tomates e caramelizar.

Adicionar o caldo , as ervas e cozinhar, até o frango amaciar.

Adiciona o creme e reduzir até dar textura cremosa.

Acertar o tempero e juntar a salsa picada.