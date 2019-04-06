Filé de peixe à espanhola é opção para quem não gosta de bacalhau

O chef Juarez Campos traz, neste sábado, uma sugestão de prato para a Semana Santa, principalmente para quem não gosta de bacalhau. O ‘Filé de peixe à espanhola’ é uma receita simples, tradicional da região de San Sebastián, no País Basco espanhol, é pode ser feita com qualquer peixe de carne branca. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Filé de Peixe à Espanhola - 11.48s - 06-04-19
‘Filé de peixe à espanhola’
Ingredientes:
4 filés de peixe sem pele
2 pimentões vermelhos médios sem sementes em tiras
1 cebola grande em tiras
4 dentes de alho laminados
4 xícaras de molho de tomates
1/2 xícara de vinho branco seco
1 xícara de tomates cereja em rodelas
Folhas de salsa
Azeite
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Temperar os filés de peixe com sal e pimenta do reino
Refogar a cebola, alho e pimentões no azeite até murchar bem
Juntar o vinho e deixar evaporar
Adicionar o molho de tomate e os tomates cereja e deixar cozinhar por aproximadamente 5 minutos
Juntar a salsa e acertar o tempero
Grelhar os filés de peixe e servir coberto com o molho, acompanhado de purê de batatas