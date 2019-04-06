Filé de peixe à espanhola é opção para quem não gosta de bacalhau

O chef Juarez Campos traz, neste sábado, uma sugestão de prato para a Semana Santa, principalmente para quem não gosta de bacalhau. O ‘Filé de peixe à espanhola’ é uma receita simples, tradicional da região de San Sebastián, no País Basco espanhol, é pode ser feita com qualquer peixe de carne branca. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Filé de Peixe à Espanhola - 11.48s - 06-04-19

‘Filé de peixe à espanhola’

Ingredientes:

4 filés de peixe sem pele

2 pimentões vermelhos médios sem sementes em tiras

1 cebola grande em tiras

4 dentes de alho laminados

4 xícaras de molho de tomates

1/2 xícara de vinho branco seco

1 xícara de tomates cereja em rodelas

Folhas de salsa

Azeite

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:

Temperar os filés de peixe com sal e pimenta do reino

Refogar a cebola, alho e pimentões no azeite até murchar bem

Juntar o vinho e deixar evaporar

Adicionar o molho de tomate e os tomates cereja e deixar cozinhar por aproximadamente 5 minutos

Juntar a salsa e acertar o tempero