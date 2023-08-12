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CBN e as Dicas do Chef

Filé à Napolitana é o prato especial para o Dia dos Pais

Ouça o preparo com o comentarista Juarez Campos

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 12:12

Publicado em 

12 ago 2023 às 12:12
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", com Juarez Campos, o prato em destaque é um "Filé à Napolitana", prato ideal para o domingo de Dia dos Pais. Ouça a conversa com o jornalista José Carlos Schaeffer!
CBN e as Dicas do Chef - 12-08-23

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