Filé à Francesa é a receita para o domingo de Dia dos Pais!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos prepara uma receita de Filé à Francesa para o Dia dos Pais. O prato - que não tem nada de francês - é uma ótima opção para celebrar a vida do paizão e ainda assistir o encerramento das Olímpiadas de Paris. Ouça a receita completa!