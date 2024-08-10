Filé à Francesa é a receita para o domingo de Dia dos Pais!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos prepara uma receita de Filé à Francesa para o Dia dos Pais. O prato - que não tem nada de francês - é uma ótima opção para celebrar a vida do paizão e ainda assistir o encerramento das Olímpiadas de Paris. Ouça a receita completa!
CBN e as Dicas do Chefe - 10-08-24
A RECEITA: Filé à Francesa
Ingredientes:
Ingredientes:
- 8 medalhões de filé mignon (100g cada)
- 200g de ervilhas frescas
- 2 cebolas grandes fatiadas finas em meia lua
- 400g de presunto em tirinhas
- Batatas palha a gosto
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colheres de sopa de óleo
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Tempere os medalhões e grelhar no ponto desejado.
- À parte doure as cebolas em 2 colheres de sopa de manteiga.
- Junte as ervilhas, o presunto e refogue um pouco.
- Junte as batatas palha e aqueça.
- Sirva sobre os medalhões com arroz de salsa