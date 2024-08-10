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CBN e as Dicas do Chef

Filé à Francesa é a receita para o domingo de Dia dos Pais!

Uma ótima opção para celebrar em família

Publicado em 10 de Agosto de 2024 às 11:38

Publicado em 

10 ago 2024 às 11:38
Medalhão de filé é o ingrediente principal do Filé à Francesa
Medalhão de filé mignon é o ingrediente principal do Filé à Francesa Crédito: Pixabay
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos prepara uma receita de Filé à Francesa para o Dia dos Pais. O prato - que não tem nada de francês - é uma ótima opção para celebrar a vida do paizão e ainda assistir o encerramento das Olímpiadas de Paris. Ouça a receita completa!
CBN e as Dicas do Chefe - 10-08-24
A RECEITA: Filé à Francesa
Ingredientes:
  • 8 medalhões de filé mignon (100g cada)
  • 200g de ervilhas frescas
  • 2 cebolas grandes fatiadas finas em meia lua
  • 400g de presunto em tirinhas
  • Batatas palha a gosto
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 colheres de sopa de óleo
  • Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
  • Tempere os medalhões e grelhar no ponto desejado.
  • À parte doure as cebolas em 2 colheres de sopa de manteiga.
  • Junte as ervilhas, o presunto e refogue um pouco.
  • Junte as batatas palha e aqueça.
  • Sirva sobre os medalhões com arroz de salsa

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