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CBN e as Dicas do Chef

Fettuccine com frango e cogumelo é a receita desta semana

Aprenda a receita do Chef Juarez Campos

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 11:38

Publicado em 

28 out 2023 às 11:38
Fettuccine com frango
Fettuccine com frango Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos traz uma adaptação de uma receita italiana famosa, com uma opção de proteína diferente. O prato do final de semana é um fettuccine com frango e cogumelos. Confira!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - FRANGO - 6.45s - 28-10-23.mp3
Ingredientes: (4 a 6 porções):
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola media picadinha
  • 1 cenoura media picadinha
  • 2 aipos picadinhos
  • 2 dentes de alho
  • 3 folhas de salvia fresca
  • 3 galhos de alecrim fresco
  • 1 bandeja de sobrecoxa desossada, sem pele em cubos e temperada a gosto
  • 1 copo de vinho branco seco
  • 2 xícaras de molho de tomates
  • 10g de Funghi Porcini seco
  • 100g de cogumelos Paris laminados
  • 100g de cogumelos Shitake laminados
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Parmesão ralado
  • 2 copos de caldo de galinha
  • ½ xicara de salsa e cebolinha picadas
  • 500g de Fettuccine Italiano
Preparo:
  • Deixe o Porcini de molho no caldo de frango quente por 15 minutos
  • Peneire e reserve o caldo
  • Pique muito bem os Porcini
  • Refogue a cebola, cenoura, aipo, alho, alecrim e salvia no azeite
  • Junte os cubos de sobrecoxa e doure bem
  • Adicione os cogumelos secos (Porcini) os frescos laminados e refogue
  • Perfume com vinho branco e deixe evaporar
  • Junte o molho de tomates e o caldo dos Porcini
  • Deixe cozinhar em fogo baixo tampado até amaciar as sobrecoxas. Se precisar junte mais caldo de frango
  • Adicione a salsa e cebolinha e acerte o tempero e textura
  • Junte a massa pré-cozida, misture bem (se precisar junte um pouco de água da cocção da massa)
  • Salpique Parmesão, manteiga e misture bem
  • Servir salpicada com Parmesão

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