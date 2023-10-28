Fettuccine com frango e cogumelo é a receita desta semana

Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos traz uma adaptação de uma receita italiana famosa, com uma opção de proteína diferente. O prato do final de semana é um fettuccine com frango e cogumelos. Confira!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - FRANGO - 6.45s - 28-10-23.mp3
Ingredientes: (4 a 6 porções):
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola media picadinha
- 1 cenoura media picadinha
- 2 aipos picadinhos
- 2 dentes de alho
- 3 folhas de salvia fresca
- 3 galhos de alecrim fresco
- 1 bandeja de sobrecoxa desossada, sem pele em cubos e temperada a gosto
- 1 copo de vinho branco seco
- 2 xícaras de molho de tomates
- 10g de Funghi Porcini seco
- 100g de cogumelos Paris laminados
- 100g de cogumelos Shitake laminados
- 1 colher de sopa de manteiga
- Parmesão ralado
- 2 copos de caldo de galinha
- ½ xicara de salsa e cebolinha picadas
- 500g de Fettuccine Italiano
Preparo:
- Deixe o Porcini de molho no caldo de frango quente por 15 minutos
- Peneire e reserve o caldo
- Pique muito bem os Porcini
- Refogue a cebola, cenoura, aipo, alho, alecrim e salvia no azeite
- Junte os cubos de sobrecoxa e doure bem
- Adicione os cogumelos secos (Porcini) os frescos laminados e refogue
- Perfume com vinho branco e deixe evaporar
- Junte o molho de tomates e o caldo dos Porcini
- Deixe cozinhar em fogo baixo tampado até amaciar as sobrecoxas. Se precisar junte mais caldo de frango
- Adicione a salsa e cebolinha e acerte o tempero e textura
- Junte a massa pré-cozida, misture bem (se precisar junte um pouco de água da cocção da massa)
- Salpique Parmesão, manteiga e misture bem
- Servir salpicada com Parmesão