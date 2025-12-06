Festas Natalinas: Terrine de peixe à capixaba com molho de camarões

Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal

A dica do chef Juarez Campos deste sábado (06) é um delicioso "Terrine De Peixe À Capixaba Com Molho De Camarões'. Vamos ao preparo!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - TERRINE - 06-12-25

Ingredientes – Terrine de Peixe (6 porções)

500g de aparas de peixe de carne branca (badejo,garoupa, tilápia ou todos misturados)

1 cebola média picada

1 dente de alho picado

2 tomates sem sementes picados

½ maço de coentro picado

Óleo de urucum

Azeite

500ml de creme de leite fresco

4 ovos

2 claras

Sal, pimenta do reino e noz moscada

Preparo:

Refogar a cebolae alho no azeite até murchar.

Juntar os tomates e as aparas de peixe temperadas, o coentro, o óleo de urucum e deixar cozinhar.

Processe a moquequinha de peixe com os ovos e as claras.

Peneire e deixe a vasilha com a mistura num recipiente com água e cubos de gelo.

Acrescente à mistura, aos poucos, o creme de leite e tempere com sal, pimenta do reino branca e pimenta malagueta a gosto.

Coloque, então, a mistura temperada numa forma de terrine ( ou numa de pudim )untada e asse em banho maria, a 160ºc por 35 minutos ou até firmar.

Sirva quente ou morno (desenformado), sobre o molho de camarão.

Ingredientes – molho de Camarão

200g de camarões médios sem casca e limpos cortados em três pedaços

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho pequeno picado

2 xícaras de molho de tomate

1 xícara de caldo de peixe ou legumes

1 colher de sobremesa de cebolinha verde picada

1cebola média picadinha

Salsa picada

Sal e pimenta do reino a gosto

½ xícara de vinho branco seco

Preparo:

Refogar cebola e alho no azeite.

Juntar os camarões e saltear

Adicionar o vinho branco e deixar o álcool evaporar.

Juntar o molho de tomates, salsa e cebolinha verde.