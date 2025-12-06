Festas Natalinas: Terrine de peixe à capixaba com molho de camarões

A dica do chef Juarez Campos deste sábado (06) é um delicioso "Terrine De Peixe À Capixaba Com Molho De Camarões'. Vamos ao preparo!
CBN E AS DICAS DO CHEF - TERRINE - 06-12-25
Ingredientes – Terrine de Peixe (6 porções)
500g de aparas de peixe de carne branca (badejo,garoupa, tilápia ou todos misturados)
1 cebola média picada
1 dente de alho picado
2 tomates sem sementes picados
½ maço de coentro picado
Óleo de urucum
Azeite
500ml de creme de leite fresco
4 ovos
2 claras
Sal, pimenta do reino e noz moscada
Preparo:
Refogar a cebolae alho no azeite até murchar.
Juntar os tomates e as aparas de peixe temperadas, o coentro, o óleo de urucum e deixar cozinhar.
Processe a moquequinha de peixe com os ovos e as claras.
Peneire e deixe a vasilha com a mistura num recipiente com água e cubos de gelo.
Acrescente à mistura, aos poucos, o creme de leite e tempere com sal, pimenta do reino branca e pimenta malagueta a gosto.
Coloque, então, a mistura temperada numa forma de terrine ( ou numa de pudim )untada e asse em banho maria, a 160ºc por 35 minutos ou até firmar.
Sirva quente ou morno (desenformado), sobre o molho de camarão.
Ingredientes – molho de Camarão
200g de camarões médios sem casca e limpos cortados em três pedaços
2 colheres de sopa de azeite
1 dente de alho pequeno picado
2 xícaras de molho de tomate
1 xícara de caldo de peixe ou legumes
1 colher de sobremesa de cebolinha verde picada
1cebola média picadinha
Salsa picada
Sal e pimenta do reino a gosto
½ xícara de vinho branco seco
Preparo:
Refogar cebola e alho no azeite.
Juntar os camarões e saltear
Adicionar o vinho branco e deixar o álcool evaporar.
Juntar o molho de tomates, salsa e cebolinha verde.
Acertar o tempero.