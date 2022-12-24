Festas de Fim de Ano: pudim de nozes é a sobremesa certa em família

Pudim Crédito: Pixabay

O Natal e o Ano Novo pedem comidas especiais e, nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos nos ensina a receita de uma sobremesa caprichada. Aprenda a fazer um delicioso pudim de nozes para adoçar as festas de Natal e Ano Novo.

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - PUDIM - 24-12-22

A RECEITA:

Ingredientes: 6 a 8 pessoas

1 lata de leite condensado

½ caixinha de creme de leite

3 ovos

100ml de leite

150g de nozes trituradas

1 xícara de açúcar para fazer a calda

½ xícara de água quente para fazer a calda

Preparo:

Bata no liquidificador leite condensado, o creme de leite, os ovos e o leite apenas para misturar bem (não bata demais)

Acrescente as nozes picadas, misture

Ponha o açúcar e água quente em uma panelinha, misture e leve ao fogo, não mexa mais para não açucarar o caramelo

Se necessário, vá virando a panela de vez em quando, até chegar a cor desejada- cuidado para não queimar

Despeje a calda no fundo da forma de pudim. Espere esfriar

Despeje a massa do pudim sobre a calda, cubra com papel alumínio e asse em banho-maria por aproximadamente 50 minutos, ou até espetar um palito e ele sair limpo.