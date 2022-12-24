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CBN e as Dicas do Chef

Festas de Fim de Ano: pudim de nozes é a sobremesa certa em família

Aprenda com as dicas do chef Juarez Campos

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 11:38

Publicado em 

24 dez 2022 às 11:38
Pudim de tapioca
Pudim Crédito: Pixabay
O Natal e o Ano Novo pedem comidas especiais e, nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos nos ensina a receita de uma sobremesa caprichada. Aprenda a fazer um delicioso pudim de nozes para adoçar as festas de Natal e Ano Novo. 
CBN E AS DICAS DO CHEFE - PUDIM - 24-12-22
A RECEITA:
Ingredientes: 6 a 8 pessoas
1 lata de leite condensado
½ caixinha de creme de leite
3 ovos
100ml de leite
150g de nozes trituradas
1 xícara de açúcar para fazer a calda
½ xícara de água quente para fazer a calda
Preparo:
Bata no liquidificador leite condensado, o creme de leite, os ovos e o leite apenas para misturar bem (não bata demais)
Acrescente as nozes picadas, misture
Ponha o açúcar e água quente em uma panelinha, misture e leve ao fogo, não mexa mais para não açucarar o caramelo
Se necessário, vá virando a panela de vez em quando, até chegar a cor desejada- cuidado para não queimar
Despeje a calda no fundo da forma de pudim. Espere esfriar
Despeje a massa do pudim sobre a calda, cubra com papel alumínio e asse em banho-maria por aproximadamente 50 minutos, ou até espetar um palito e ele sair limpo.
Espere esfriar para desenformar.

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