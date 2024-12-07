Festas de Fim de Ano: aprenda o preparo do Lombo à Bourguignone

Na série especial de receitas para celebrar Natal e Ano Novo, a dica do chef Juarez Campos é um Lombo à Bourguignone. Vamos aos ingredientes e preparo.
CBN E AS DICAS DO CHEF - LOMBO - 07-12-24
Ingredientes: 6 a 8 porções
1 lombo Suino (1,5 a 2kg) e suas aparas (ou aparas de pernil picada)
1 garrafa de vinho tinto Pinot Noir
2 dentes de alho picados
1 cebola media picada
1 talo de aipo picado
1 cenoura pequena descascada e picada
1 colher de sopa de extrato de tomates
1 bouquet Garni (folha de alho porró envolvendo 1 talo de aipo, talos de salsa, folha de louro e tomilho fresco)
½ litro de caldo de carne
1 colher de sobremesa de trigo
½ xícara de azeite
2 colheres de sopa de manteiga.
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Marinar o lombo e as aparas de véspera com sal, pimenta do reino , alho, cebola, cenoura , aipo, alho , bouquet garni e o vinho.
Retirar o lombo e as aparas e peneirar a marinada. Separar a marinada solida da marinada liquida
Enxugar o lombo e as aparas com papel absorvente e dourar em fogo médio no azeite. Reservar só o lombo.
Na mesma panela refogar a marinada solida na manteiga e com que sobrou do azeite
Juntar o extrato de tomates e refogar um pouco
Polvilhar com o trigo e refogar.
Voltar o lombo para a panela e juntar a marinada liquida.
Deixar ferver até reduzir à metade e juntar o caldo até a metade do lombo (se precisar)
Cozinhar tampado em fogo baixo até amaciar o lombo. Se precisar junte mais caldo.
Reserve o lombo e peneire o caldo
Acertar o tempero e a textura que deve ser aveludada.
Junte a guarnição a la Bourguignone e sirva acompanhado de batatas Dauphinoise (gratinada) ou farofa de castanhas.
Guarnição À La Bourguignone.
100 g de bacon em bastões ou cubos
100g de champignon fresco cortados ao meio ou em quatro
6 a 8 Cebolinhas perola descascada
2 colheres de sopa de azeite
1 colher de sobremesa rasa de açúcar.
Dourar o bacon no azeite e reservar.
Na mesma panela refogar os champignons e reservar
Juntar o açúcar e caramelizar.
Adicionar as cebolinha, mistura com o caramelo e colocar água ate na metade.
Cozinhar até amaciar e secar a água.
Misturar tudo.