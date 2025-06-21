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CBN e as Dicas do Chef

Festa Junina: aprenda o preparo do Bolo de Fubá Cremoso

Ouça detalhes do preparo com o comentarista Juarez Campos

Publicado em 21 de Junho de 2025 às 11:18

Publicado em 

21 jun 2025 às 11:18
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Bolo de fubá (Imagem: estudiofcx | Shutterstock) Crédito:
Junho chegou e com ele as festas juninas. Vamos aproveitar para aprender o preparo do bolo de fubá cremoso do Chef Juarez Campos. 
CBN E AS DICAS DO CHEFE - BOLO DE FUBÁ - 10.45s - 21-06-25
Ingredientes:
4 xícaras de leite
3 ovos
2 xícaras de chá de fubá
1 ½ xícara de chá de açúcar
3 colheres de sopa de farinha de trigo
2 colheres de sopa de manteiga
6 colheres de sopa de queijo ralado
1 colher de sopa de fermento químico em pó
Canela em pó
Preparo:
No liquidificador bata os ingredientes até obter uma mistura homogênea.
Transfira para uma assadeira com furo central untada e leve ao forno, pré-aquecido até assar e dourar.
Quando desenformar, salpique canela em pó.

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