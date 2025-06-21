Festa Junina: aprenda o preparo do Bolo de Fubá Cremoso

[Edicase]Bolo de fubá (Imagem: estudiofcx | Shutterstock) Crédito:

Junho chegou e com ele as festas juninas. Vamos aproveitar para aprender o preparo do bolo de fubá cremoso do Chef Juarez Campos.

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - BOLO DE FUBÁ - 10.45s - 21-06-25

Ingredientes:

4 xícaras de leite

3 ovos

2 xícaras de chá de fubá

1 ½ xícara de chá de açúcar

3 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de manteiga

6 colheres de sopa de queijo ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Canela em pó

Preparo:

No liquidificador bata os ingredientes até obter uma mistura homogênea.

Transfira para uma assadeira com furo central untada e leve ao forno, pré-aquecido até assar e dourar.