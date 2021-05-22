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Receita com Juarez Campos

Fernanda Queiroz ensina a preparar o 'Filé de Natal da Mamãe e da Madrinha'

Na série especial do CBN e as Dicas do Chef, quem cozinhou desta vez foi a editora-executiva da CBN Vitória!

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 12:28

Publicado em 

22 mai 2021 às 12:28
Fernanda Queiroz na cozinha! A jornalista prepara a receita de filé mignon da sua família
Fernanda Queiroz na cozinha! A jornalista prepara a receita de filé mignon da sua família Crédito: Pixabay
A série especial do CBN e as Dicas do Chef continua! Nesta edição, quem vai para a cozinha com Juarez Campos é a jornalista Fernanda Queiroz, nossa editora e âncora da CBN Vitória. Ela vai ensinar como preparar o filé mignon que aprendeu a fazer com a mãe e a madrinha. Receita carregada de afeto e lembranças boas para toda a família! Ouça!
CBN E AS DICAS DO CHEFE 22-05-21
A receita:
Ingredientes:
1 peça de filé mignon de 2 kg
1 cebola grande
1 lata de creme de leite
200 gramas de passas
Vinho branco para marinar
Alho para a marinada
Manteiga para refogar
Bacon em fatias
Queijo parmesão
Sal e pimenta do reino a gosto.
Preparo:
Tempere um filé mignon em vinha-d’alhos (marinada de vinho com alho). Deixar de um dia para o outro.
Refogue 1 cebola grande em duas colheres de manteiga. Deixe dourar bem dos dois lados.
Coloque na sequência 1/2 copo de vinho branco e deixe ferver por 10 minutos. Reserve.
Retire o filé da panela e fatie em distâncias de 1 dedo. Coloque entre cada fatia um pedaço de bacon.
Para o molho de passas, coloque para ferver 200 gramas de passas até amolecer no caldo do vinho que sobrou na panela.
Desligue o fogo e junte 1 lata de creme de leite. Jogue este molho no filé, salpique parmesão e leve ao forno para dourar.

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