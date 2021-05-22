Fernanda Queiroz ensina a preparar o 'Filé de Natal da Mamãe e da Madrinha'

Fernanda Queiroz na cozinha! A jornalista prepara a receita de filé mignon da sua família Crédito: Pixabay

A série especial do CBN e as Dicas do Chef continua! Nesta edição, quem vai para a cozinha com Juarez Campos é a jornalista Fernanda Queiroz, nossa editora e âncora da CBN Vitória. Ela vai ensinar como preparar o filé mignon que aprendeu a fazer com a mãe e a madrinha. Receita carregada de afeto e lembranças boas para toda a família! Ouça!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE 22-05-21

A receita:

Ingredientes:

1 peça de filé mignon de 2 kg

1 cebola grande

1 lata de creme de leite

200 gramas de passas

Vinho branco para marinar

Alho para a marinada

Manteiga para refogar

Bacon em fatias

Queijo parmesão

Sal e pimenta do reino a gosto.

Preparo:

Tempere um filé mignon em vinha-d’alhos (marinada de vinho com alho). Deixar de um dia para o outro.

Refogue 1 cebola grande em duas colheres de manteiga. Deixe dourar bem dos dois lados.

Coloque na sequência 1/2 copo de vinho branco e deixe ferver por 10 minutos. Reserve.

Retire o filé da panela e fatie em distâncias de 1 dedo. Coloque entre cada fatia um pedaço de bacon.

Para o molho de passas, coloque para ferver 200 gramas de passas até amolecer no caldo do vinho que sobrou na panela.