Feito com carne de porco, aprenda com o chef a receita do lombo rolê

Neste sábado (26), o chef Juarez Campos ensina a preparar um lombo rolê, adaptado do prato italiano “bracciola” e do brasileiro “bife à rolê”. A receita do chef é feita com carne de porco, valorizando a produção de suínos do Espírito Santo. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Lombo Rolê - 6.19s - 26-10-19

A RECEITA:

Ingredientes:

8 bifes de lombo suíno

2 dentes de alho picados

4 colheres de sopa de óleo

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de água

8 fatias de queijo mussarela

8 fatias de presunto

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:

Coloque os bifes entre duas folhas de plástico e bata com um martelo de carne para afinar.

Tempere com alho, sal e pimenta do reino.

Coloque sobre cada bife uma fatia de queijo mussarela e uma de presunto.

Enrole o rocambole e prenda com palitos.

Aqueça uma panela com óleo em fogo alto, adicione os bifes e frite por 5 minutos ou até dourar.

Acrescente o molho de tomate, a água e cozinhe por 10 minutos ou até cozinhar e amaciar.

Desligue, transfira para uma travessa, retire os palitos e sirva.

Dica do chef: