Feito com carne de porco, aprenda com o chef a receita do lombo rolê

Neste sábado (26), o chef Juarez Campos ensina a preparar um lombo rolê, adaptado do prato italiano “bracciola” e do brasileiro “bife à rolê”. A receita do chef é feita com carne de porco, valorizando a produção de suínos do Espírito Santo. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Lombo Rolê - 6.19s - 26-10-19
A RECEITA:
Ingredientes:
8 bifes de lombo suíno
2 dentes de alho picados
4 colheres de sopa de óleo
2 xícaras de chá de molho de tomate
1 xícara de chá de água
8 fatias de queijo mussarela
8 fatias de presunto
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Coloque os bifes entre duas folhas de plástico e bata com um martelo de carne para afinar.
Tempere com alho, sal e pimenta do reino.
Coloque sobre cada bife uma fatia de queijo mussarela e uma de presunto.
Enrole o rocambole e prenda com palitos.
Aqueça uma panela com óleo em fogo alto, adicione os bifes e frite por 5 minutos ou até dourar.
Acrescente o molho de tomate, a água e cozinhe por 10 minutos ou até cozinhar e amaciar.
Desligue, transfira para uma travessa, retire os palitos e sirva.
Dica do chef:
Sirva acompanhado de nhoque, talharim na manteiga ou purê de batatas.