Feijoada completa é a receita perfeita para o domingão!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos ensina a fazer a receita mais brasileira de todas: feijoada. Aprenda o passo a passo do prato e prepare aquela receita tradicional dos almoços de domingo. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - FEIJOADA - 17.57s - 09-03-24
RECEITA: FEIJOADA COMPLETA
Ingredientes:
- 1kg de feijão preto
- 1kg de carne seca (magra)
- 2 pacotes de linguiça fina (bel prato)
- ½kg de lombo salgado
- 1/2kg de costela salgada
- 1/2kg de costela defumada
- 2 paios
- 1/2kg de linguiça grossa (opcional)
- 250g de bacon em pedaços
- 1 ou 2 pés de porco salgado
- 1 língua defumada (opcional)
- 2 orelhas (opcional)
- 3 cebolas grandes bem picadas
- 4 dentes de alho louro sal, pimenta e banha de porco.
- Comece no dia anterior, coloque o feijão de molho, lave bem as carnes salgadas e deixe-as de molho em outra vasilha (o lombo e a carne seca já cortada em pedaços médios).
- Troque a água das carnes umas 2 vezes.
- No dia seguinte, leve o feijão para cozinhar num caldeirão bem grande.
- Leve também as carnes para outra panela com agua e dê uma boa fervura.
- Conserve mais ou menos uma concha da agua onde as carnes foram fervidas e escorra o resto.
- Coloque essas carnes no feijão da seguinte maneira: primeiro as carnes mais duras, a seguir as mais macias com o paio, toucinho (bacon) e a língua.
- Quando estiverem mais cozidas, junte as linguiças em pedaços (dê um banho nas linguiças antes com água fervente).
- Deixe no fogo brando e junte a concha da agua onde foram fervidas as carnes.
- Doure em banha, o alho socado, a cebola batidinha e o louro. deixe refogar, junte 3 conchas de feijão cozido, amasse bem e despeje no caldeirão outra vez.
- Mexa bem e experimente o sal.
- A feijoada deve começar a cozinhar bem cedo, para ficar pronta uma hora antes de servir.
- Desliga-se o fogo e o caldo vai engrossando.
- Antes de desligar o fogo, junte o caldo de uma ou duas laranjas, misture bem.
- Verá que a feijoada ficará mais leve.
- Coloque o feijão numa vasilha funda e as carnes numa travessa rasa. Acompanhe com arroz branco, couve picada e refogada, fatias de laranja e abóbora cozida.
- Sirva à parte o molho para feijoada que é preparado do seguinte modo:
- Amasse muito bem 2 dentes de alho e 3 pimentas malaguetas.
- Misture 4 cebolas batidinhas 1 colher de sopa de sala e 1 colher de cebolinha verde junte ½ xicara de vinagre, caldo de 2 ou 3 limões, 1 xicara de azeite.
- Coloque um pouco de caldo de feijão, misture bem e acerte o sal.