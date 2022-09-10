CBN e as Dicas do Chef

"Fagioli Uccelletto Con Salsiccia", linguiça com feijão branco, é o prato do fim de semana

Uma receita excelente para fazer nesse finalzinho de Inverno

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 12:07

Feijão branco Crédito: Pixabay
Prato típico de restaurantes familiares e com DNA direto da Toscana, na Itália, o chamado "Fagioli Uccelletto Con Salsiccia", ou traduzindo linguiça com feijão branco, é a receita deste fim de semana do Chef Juarez Campos. O nome pode parecer complicado, mas a receita não tem segredos. Hora de colocar a mão na massa e preparar. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 11.32s - 10-09-22
Fagioli Uccelletto Con Salsiccia
Ingredientes:
  • 8 linguiças de churrasco
  • 1 cebola grande picada
  • 4 dentes de alho picados
  • 1 folha de louro
  • 1 ramo de alecrim
  • 3 folhas de sálvia
  • 400g de Passata Di Pomodoro
  • 200g de tomates sem sementes picados
  • Pimenta calabresa
  • 400g de feijão branco
  • 1 maço de salsa picada
  • 1 xícara de caldo de legumes ou frango (o suficiente)
  • Pão italiano fatiado e aquecido
  • Azeite, sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
  • Deixar o feijão de molho pelo menos 1 hora.
  • Dourar as linguiças no azeite e reservar.
  • Refogar cebola, alho, pimenta calabresa no azeite.
  • Juntar os tomates e deixar cozinhar um pouco.
  • Adicionar a Passata, as linguiças, o louro, o alecrim, a sálvia, o feijão e as linguiças fritas.
  • Juntar o caldo de legumes e deixar cozinhar em fogo baixo e tampado.
  • Se precisar junte mais caldo até o feijão estar cozido.
  • Acerte o tempero e a textura.
  • Sirva salpicado com salsa picada, um fio de azeite e pão.

