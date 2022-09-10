"Fagioli Uccelletto Con Salsiccia", linguiça com feijão branco, é o prato do fim de semana

Prato típico de restaurantes familiares e com DNA direto da Toscana, na Itália, o chamado "Fagioli Uccelletto Con Salsiccia", ou traduzindo linguiça com feijão branco, é a receita deste fim de semana do Chef Juarez Campos. O nome pode parecer complicado, mas a receita não tem segredos. Hora de colocar a mão na massa e preparar. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 11.32s - 10-09-22
Fagioli Uccelletto Con Salsiccia
Ingredientes:
- 8 linguiças de churrasco
- 1 cebola grande picada
- 4 dentes de alho picados
- 1 folha de louro
- 1 ramo de alecrim
- 3 folhas de sálvia
- 400g de Passata Di Pomodoro
- 200g de tomates sem sementes picados
- Pimenta calabresa
- 400g de feijão branco
- 1 maço de salsa picada
- 1 xícara de caldo de legumes ou frango (o suficiente)
- Pão italiano fatiado e aquecido
- Azeite, sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
- Deixar o feijão de molho pelo menos 1 hora.
- Dourar as linguiças no azeite e reservar.
- Refogar cebola, alho, pimenta calabresa no azeite.
- Juntar os tomates e deixar cozinhar um pouco.
- Adicionar a Passata, as linguiças, o louro, o alecrim, a sálvia, o feijão e as linguiças fritas.
- Juntar o caldo de legumes e deixar cozinhar em fogo baixo e tampado.
- Se precisar junte mais caldo até o feijão estar cozido.
- Acerte o tempero e a textura.
- Sirva salpicado com salsa picada, um fio de azeite e pão.