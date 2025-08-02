CBN e as Dicas do Chef

Fácil e rápido: aprenda o preparo do Suflê de Milho Verde

Ouça as dicas do chef Juarez Campos

Publicado em 02 de Agosto de 2025 às 11:21

02 ago 2025 às 11:21
Suflê Crédito: Pixabay
Aprenda uma receita rápida e prática para o seu final de semana: é um 'Suflê de Milho Verde', com as dicas do Chef Juarez Campos deste sábado (02). 
CBN E AS DICAS DO CHEF - SUFLÊ DE MILHO - 02-08-25
Ingredientes: 6 porções
3 ovos
1 xícara de leite
2 colheres de manteiga
1 cebola branca bem picadinha
1 colher de farinha de trigo
1 ½ xícara de queijo Canastra ralado
1 xícara de milho verde
1 pitada de sal
1 pitada de pimenta do reino
Preparo:
Separa as gemas das claras.
Bater as claras em neve firme.
Aquecer o leite até ficar morno para quente.
A parte refogar a cebola em 2 colheres de sopa de manteiga até murchar bem.
Junte a farinha de trigo e deixe aquecer bem.
Acrescente o leite morno aos poucos e bata bem para não empelotar.
Acrescente o queijo e deixe derreter.
Junte as gemas e o milho verde.
Misture bem e acerte o tempero com sal, pimenta do reino branca e noz moscada.
Junte as claras em neve aos poucos, misture suavemente até encorpar.
Distribua formas individuais tipo ramequins untada com manteiga e esfarinhadas.
Asse primeiro em forno a 250ºC uns 10 minutos.
Abaixe o forno para 200ºC e asse até dourar.
Acompanha bem frango assado ou carne moída.

