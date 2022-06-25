Fácil e prático: como fazer arroz de forno com camarões

Arroz de forno Crédito: Pixelshot/Canva Pro

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o preparo de um Arroz de Forno com Camarões'. O prato é daquelas receitas de família, especiais para um almoço de domingo, por exemplo. Ouça o passo a passo!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 7.07s - 25-06-22

A RECEITA:

Ingredientes:

500g de arroz

1 kg de camarões médios (12 inteiros e os demais cortados em 3)

200g de muçarela fatiada

1 cebola média picada

4 dentes de alho picados

20 tomatinhos-cereja cortados ao meio

50g de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de manteiga

Salsa e cebolinha picadas

Azeite, sal e pimenta do reino

Preparo:

Tempere os camarões com sal e pimenta do reino e doure os inteiros rapidamente na mistura de manteiga e azeite.

Refogue a cebola e o alho até murchar.

Junte a metade dos tomates.

Acrescente o arroz, misture e adicione a água, acerte o sal e a pimenta e cozinhe o arroz.

Desligue o fogo, adicione os camarões cortados, a salsinha, a cebolinha e misture.

Arrume o arroz em um refratário, adicione um pouco de azeite e cubra com a muçarela.

Enfeite com os camarões inteiros e o restante do tomate cereja.