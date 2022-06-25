Fácil e prático: como fazer arroz de forno com camarões

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o preparo de um Arroz de Forno com Camarões'. O prato é daquelas receitas de família, especiais para um almoço de domingo, por exemplo. Ouça o passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 7.07s - 25-06-22
A RECEITA:
Ingredientes:
500g de arroz
1 kg de camarões médios (12 inteiros e os demais cortados em 3)
200g de muçarela fatiada
1 cebola média picada
4 dentes de alho picados
20 tomatinhos-cereja cortados ao meio
50g de queijo parmesão ralado
1 colher de sopa de manteiga
Salsa e cebolinha picadas
Azeite, sal e pimenta do reino
Preparo:
Tempere os camarões com sal e pimenta do reino e doure os inteiros rapidamente na mistura de manteiga e azeite.
Refogue a cebola e o alho até murchar.
Junte a metade dos tomates.
Acrescente o arroz, misture e adicione a água, acerte o sal e a pimenta e cozinhe o arroz.
Desligue o fogo, adicione os camarões cortados, a salsinha, a cebolinha e misture.
Arrume o arroz em um refratário, adicione um pouco de azeite e cubra com a muçarela.
Enfeite com os camarões inteiros e o restante do tomate cereja.
Salpique Parmesão ralado e leve ao forno bem quente para gratinar.