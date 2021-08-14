Fácil e prática, aprenda o passo a passo da receita de 'Frango na Cerveja'

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é para os amantes de uma das bebidas mais consumidas do Brasil - a cerveja! Juarez Campos ensina o preparo do "Frango na Cerveja", prático, fácil e ideal para compartilhar em família. Ouça:
CBN e as Dicas do Chef - 14/08/2021
A receita:
Ingredientes:
1 pacote de sopa de cebola
1 lata de cerveja escura
6 sobrecoxas sem pele
2 colheres de sopa de óleo
3 dentes de alho laminados
1 colher de chá de páprica doce
1 xícara de chá de água
4 cebolas em rodelas finas
2 colheres de sopa de molho de tomate
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Tempere o frango com sal e pimenta do reino.
Em uma tigela, misture bem a sopa de cebola e a cerveja.
Passe o frango nessa mistura.
Em uma panela de pressão, coloque o óleo, as sobrecoxas com o tempero e a água.
Cubra com rodelas de cebola, alho, molho de tomate.
Tampe a panela e leve ao fogo alto.
Assim que começar a chiar, abaixe a chama e cozinhe por 10 minutos.
Sirva com arroz.