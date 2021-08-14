Fácil e prática, aprenda o passo a passo da receita de 'Frango na Cerveja'

Frango na Cerveja do chef Juarez Crédito: Pexels

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é para os amantes de uma das bebidas mais consumidas do Brasil - a cerveja! Juarez Campos ensina o preparo do "Frango na Cerveja", prático, fácil e ideal para compartilhar em família. Ouça:

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chef - 14/08/2021

A receita:

Ingredientes:

1 pacote de sopa de cebola

1 lata de cerveja escura

6 sobrecoxas sem pele

2 colheres de sopa de óleo

3 dentes de alho laminados

1 colher de chá de páprica doce

1 xícara de chá de água

4 cebolas em rodelas finas

2 colheres de sopa de molho de tomate

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:

Tempere o frango com sal e pimenta do reino.

Em uma tigela, misture bem a sopa de cebola e a cerveja.

Passe o frango nessa mistura.

Em uma panela de pressão, coloque o óleo, as sobrecoxas com o tempero e a água.

Cubra com rodelas de cebola, alho, molho de tomate.

Tampe a panela e leve ao fogo alto.

Assim que começar a chiar, abaixe a chama e cozinhe por 10 minutos.