Fácil e delicioso: Crepe com creme de frango ao curry

Receita criativa, prática, barata e gostosa para o fim de semana! Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o destaque é uma crepe com creme de frango ao curry. A conversa é com a jornalista Fernanda Queiroz. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - PANQUECA - 8.37s - 22-07-23.mp3
Ingredientes (4 porções):
4 sobrecoxas sem pele e em cubos
1/2 cebola media picada
2 dentes de alho picados
2 tomates sem pele e sem sementes picados
1 colher de café de colorau
½ xícara de azeite
1 colher de chá de salsa picada
1 colher de chá de cebolinha verde picada
1 xícara de caldo de frango
1 maçã verde sem casca e em cubos
1 xícara de requeijão
1 xicara de molho branco
Molho de curry com açafrão
4 crepes
Preparo:
Temperar as sobrecoxas com sal, pimenta do reino, vinagre e azeite, deixar pelo menos uma hora
Dourar as sobrecoxas no azeite e reservar
Refogar a cebola, alho e colorau na mesma panela
Juntar os tomates e refogar para desmanchar parcialmente
Adicionar as sobrecoxas e o caldo de frango
Junte a salsa e cebolinha, misture bem e deixe cozinhar um pouco até amaciar
Junte o requeijão, a maçã, misturar e acertar o tempero
Deixar esfriar
Preparo da Crepes
Ingredientes:
½ xicara de farinha de trigo
½ xicara de leite
1 ovo
½ colher de sopa de óleo ou de manteiga derretida
Sal a gosto (ou açúcar se for crepe doce)
Preparo:
Liquidificar tudo e repousar 30 minutos na geladeira
Fritar as crepes utilizando duas colheres de sopa para cada uma, em uma frigideira antiaderente bem quente untada levemente com manteiga ou óleo. Doure dos dois lados.
Montagem:
Recheie as crepes com a mistura de frango e maçã e enrole
Transfira para um refratário untado, cubra com o molho branco
Polvilhe Parmesão ralado e leve ao forno quente (250 graus) até dourar. Sirva sobre o molho de curry com açafrão.
Molho de Curry e Açafrão
Ingredientes:
1 colher de sopa de cebola picada
1 colher de sopa de azeite
2 colheres de sopa de manteiga
1 colher de chá de curry
1 envelope de açafrão em pó italiano ou espanhol
2 talos de alho porró (só as partes brancas e verdes claras) picados
1 xicara de vinho branco seco
½ xicara de caldo de camarão ou peixe ou legumes
2 xicaras de creme de leite fresco (ou o suficiente)
Preparo:
Refogue a cebola e alho porró no azeite.
Adicione vinho branco, curry e açafrão.
Deixe o álcool evaporar e junte o caldo e deixe reduzir um pouco.
Adicione o creme de leite e deixe reduzir um pouco.
Liquidifique e verifique o tempero e textura.
Se precisar junte um pouco mais de açafrão.