Fácil e delicioso: Crepe com creme de frango ao curry

Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado

Receita criativa, prática, barata e gostosa para o fim de semana! Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o destaque é uma crepe com creme de frango ao curry. A conversa é com a jornalista Fernanda Queiroz. Ouça a conversa completa!

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Ingredientes (4 porções):

4 sobrecoxas sem pele e em cubos

1/2 cebola media picada

2 dentes de alho picados

2 tomates sem pele e sem sementes picados

1 colher de café de colorau

½ xícara de azeite

1 colher de chá de salsa picada

1 colher de chá de cebolinha verde picada

1 xícara de caldo de frango

1 maçã verde sem casca e em cubos

1 xícara de requeijão

1 xicara de molho branco

Molho de curry com açafrão

4 crepes

Preparo:

Temperar as sobrecoxas com sal, pimenta do reino, vinagre e azeite, deixar pelo menos uma hora

Dourar as sobrecoxas no azeite e reservar

Refogar a cebola, alho e colorau na mesma panela

Juntar os tomates e refogar para desmanchar parcialmente

Adicionar as sobrecoxas e o caldo de frango

Junte a salsa e cebolinha, misture bem e deixe cozinhar um pouco até amaciar

Junte o requeijão, a maçã, misturar e acertar o tempero

Deixar esfriar

Preparo da Crepes

Ingredientes:

½ xicara de farinha de trigo

½ xicara de leite

1 ovo

½ colher de sopa de óleo ou de manteiga derretida

Sal a gosto (ou açúcar se for crepe doce)

Preparo:

Liquidificar tudo e repousar 30 minutos na geladeira

Fritar as crepes utilizando duas colheres de sopa para cada uma, em uma frigideira antiaderente bem quente untada levemente com manteiga ou óleo. Doure dos dois lados.

Montagem:

Recheie as crepes com a mistura de frango e maçã e enrole

Transfira para um refratário untado, cubra com o molho branco

Polvilhe Parmesão ralado e leve ao forno quente (250 graus) até dourar. Sirva sobre o molho de curry com açafrão.

Molho de Curry e Açafrão

Ingredientes:

1 colher de sopa de cebola picada

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de curry

1 envelope de açafrão em pó italiano ou espanhol

2 talos de alho porró (só as partes brancas e verdes claras) picados

1 xicara de vinho branco seco

½ xicara de caldo de camarão ou peixe ou legumes

2 xicaras de creme de leite fresco (ou o suficiente)

Preparo:

Refogue a cebola e alho porró no azeite.

Adicione vinho branco, curry e açafrão.

Deixe o álcool evaporar e junte o caldo e deixe reduzir um pouco.

Adicione o creme de leite e deixe reduzir um pouco.

Liquidifique e verifique o tempero e textura.