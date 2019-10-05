Faça em casa: a receita de um Ovo Mollet com lentilhas

Neste sábado (05), o chef Juarez Campos ensina uma receita especial para os vegetarianos ou pessoas adeptas de movimentos como o “segunda sem carne”. Aprenda o preparo de um Ovo Mollet acompanhado de lentilhas. Confira:
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
Ingredientes:
4 ovos frescos em temperatura ambiente
200g de lentilhas
1 cebola média em cubinhos
1 cenoura pequena em cubinhos
1 talo de aipo em cubinhos
1 talo de alho poró em cubinhos
2 xícaras de palmito em cubos
1 dente de alho grande picadinho
4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
2 colheres de sopa de salsa picada
2 colheres de sopa de cebolinha picada
1 pitada de pimenta do reino
1 colher de café nivelada de sal
Caldo de legumes caseiro o suficiente
Preparo:
Deixe as lentilhas de molho em água (quatro vezes mais) por 1 hora.
Refogue no azeite a cebola, cenoura, aipo, alho-poró, alho e palmito até murchar.
Adicione as lentilhas escorridas e cubra com o caldo de legumes caseiro.
Deixe cozinhar até amaciar (em torno de 15 minutos).
Junte a salsa, cebolinha e um pouco de azeite.
Acerte o tempero e reserve quente.
Numa panela, aqueça água suficiente para cobrir os 4 ovos e mantenha fogo alto.
Quando ferver, junte os ovos com cuidado e cozinhe-os por 4 ou 5 minutos.
Em seguida, interrompa a cocção, colocando os ovos em uma tigela de água com gelo.
Deixe aproximadamente 15 minutos de repouso.
Descasque-os cuidadosamente e reserve.
Na hora de servir, aqueça-os em água quente por um minuto e sirva sobre as lentilhas.