Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E AS DICAS DO CHEF

Faça em casa: a receita de um Ovo Mollet com lentilhas

Receita vegetariana, chef Juarez Campos ensina o preparo do Ovo Mollet com lentilhas

Publicado em 05 de Outubro de 2019 às 13:24

Publicado em 

05 out 2019 às 13:24
CBN e as Dicas do Chef: Ovo Mollet com lentilhas é opção de receita para vegetarianos Crédito: Acervo Pessoal
 
Neste sábado (05), o chef Juarez Campos ensina uma receita especial para os vegetarianos ou pessoas adeptas de movimentos como o “segunda sem carne”. Aprenda o preparo de um Ovo Mollet acompanhado de lentilhas. Confira:
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Ovo Mollet com lentilhas - 11.06s - 05-10-19
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
Ingredientes:
4 ovos frescos em temperatura ambiente
200g de lentilhas
1 cebola média em cubinhos
1 cenoura pequena em cubinhos
1 talo de aipo em cubinhos
1 talo de alho poró em cubinhos
2 xícaras de palmito em cubos
1 dente de alho grande picadinho
4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
2 colheres de sopa de salsa picada
2 colheres de sopa de cebolinha picada
1 pitada de pimenta do reino
1 colher de café nivelada de sal
Caldo de legumes caseiro o suficiente
Preparo:
Deixe as lentilhas de molho em água (quatro vezes mais) por 1 hora.
Refogue no azeite a cebola, cenoura, aipo, alho-poró, alho e palmito até murchar.
Adicione as lentilhas escorridas e cubra com o caldo de legumes caseiro.
Deixe cozinhar até amaciar (em torno de 15 minutos).
Junte a salsa, cebolinha e um pouco de azeite.
Acerte o tempero e reserve quente.
Numa panela, aqueça água suficiente para cobrir os 4 ovos e mantenha fogo alto.
Quando ferver, junte os ovos com cuidado e cozinhe-os por 4 ou 5 minutos.
Em seguida, interrompa a cocção, colocando os ovos em uma tigela de água com gelo.
Deixe aproximadamente 15 minutos de repouso.
Descasque-os cuidadosamente e reserve.
Na hora de servir, aqueça-os em água quente por um minuto e sirva sobre as lentilhas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados