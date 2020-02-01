Estrogonofe de Carne Moída

Neste sábado, a receita do Juarez Campos é um de seus pratos prediletos. O chef ensina o preparo de uma receita fácil e prática que é também paixão nacional: um estrogonofe, que nessa versão, usa como base a carne moída. Confira!
A RECEITA:
Ingredientes:
1,5kg de carne moída
1 xícara de caldo de carne ou o suficiente
1 cebola média picada
2 dentes de alho picados
1/2 colher de chá de noz-moscada
2 colheres de sopa de manteiga
2 colheres de sopa de ketchup
1/2 colher de sopa de mostarda
1 colher de sopa de molho inglês
1 xícara de chá de champignon em conserva cortado ao meio
1 cálice de conhaque
2 xícaras de chá de extrato de tomate
2 caixinhas de creme de leite
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Em um recipiente, tempere a carne moída com sal, pimenta do reino, molho inglês, alho picado e noz moscada.
Aqueça a manteiga em uma panela e refogue a cebola e a carne até dourar.
Flambe com conhaque.
Retire do fogo e adicione o ketchup, a mostarda, o caldo de carne e o champignon.
Leve de volta ao fogo e refogue por mais alguns minutos.
Adicione o extrato de tomate e o creme de leite.
Deixe apurar, acerte o tempero e a textura. Se precisar junte mais caldo de carne.
Sirva com arroz branco e batata palha!
Dica do chef:
Utilize chá de dentro ou acém moído apenas uma vez. É importante que a carne esteja bem limpa.