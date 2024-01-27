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CBN e as Dicas do Chef

Especial de verão: aprenda a fazer o bolo gelado de coco da Juliana Santos

Acompanhe essa conversa gostosa recheada de memórias e sabores

Publicado em 27 de Janeiro de 2024 às 10:54

Publicado em 

27 jan 2024 às 10:54
Bolo gelado de coco com leite condensado da Kaffa Cafeteria
Bolo gelado de coco com leite condensado Crédito: Kaffa/Reprodução Instagram
A série de verão especial do quadro CBN e as Dicas do Chef chega ao fim com uma receita com gostinho de infância: bolo gelado de coco, sobremesa preferida da comentarista Juliana Santos. Ao lado do Chef Juarez Campos, a educadora conta a história por trás dessa receita afetiva e deliciosa. Ouça a conversa completa!
CBN e as Dicas do Chef - 27-01-24
RECEITA DA FAMÍLIA DE JULIANA SANTOS - BOLO DE COCO GELADO
Ingredientes da massa:
  • 3 ovos (claras separadas)
  • 2 colheres (sopa) de margarina
  • 2 xícaras de açúcar
  • 1 xícara de leite
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1 colher de fermento em pó
Ingredientes da cobertura:
  • 1 lata de leite condensado
  • A mesma medida da lata de leite condensado
  • 1 vidro de leite de coco
  • 1 pacote de 100 g de coco ralado para polvilhar
    • Modo de preparo:
  • Bata na batedeira o açúcar com a margarina, acrescente as gemas peneiradas uma a uma e continue batendo até que se obtenha um creme claro e fofo.
  • Em seguida adicione o leite, acrescente a farinha e o fermento peneirados, desligue a batedeira e por último despeje delicadamente as claras em neve.
  • Leve para assar em forma untada em forno pré aquecido por aproximadamente 35 minutos.
  • Para cobrir o bolo bata os ingredientes no liquidificador e jogue em cima do bolo ainda quente.
  • Polvilhe o coco ralado e leve para gelar por aproximadamente 2 horas

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