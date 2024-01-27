Especial de verão: aprenda a fazer o bolo gelado de coco da Juliana Santos

A série de verão especial do quadro CBN e as Dicas do Chef chega ao fim com uma receita com gostinho de infância: bolo gelado de coco, sobremesa preferida da comentarista Juliana Santos. Ao lado do Chef Juarez Campos, a educadora conta a história por trás dessa receita afetiva e deliciosa. Ouça a conversa completa!
CBN e as Dicas do Chef - 27-01-24
RECEITA DA FAMÍLIA DE JULIANA SANTOS - BOLO DE COCO GELADO
Ingredientes da massa:
- 3 ovos (claras separadas)
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 2 xícaras de açúcar
- 1 xícara de leite
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 colher de fermento em pó
Ingredientes da cobertura:
1
lata de leite condensado
A
mesma medida da lata de leite condensado
1
vidro de leite de coco
1
pacote de 100 g de coco ralado para polvilhar
Modo de preparo:
Bata
na batedeira o açúcar com a margarina, acrescente as gemas
peneiradas uma a uma e continue batendo até que se obtenha um creme
claro e fofo.
Em
seguida adicione o leite, acrescente a farinha e o fermento
peneirados, desligue a batedeira e por último despeje delicadamente
as claras em neve.
Leve
para assar em forma untada em forno pré aquecido por
aproximadamente 35 minutos.
Para
cobrir o bolo bata os ingredientes no liquidificador e jogue em cima
do bolo ainda quente.
Polvilhe
o coco ralado e leve para gelar por aproximadamente 2 horas