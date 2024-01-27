Especial de verão: aprenda a fazer o bolo gelado de coco da Juliana Santos

A série de verão especial do quadro CBN e as Dicas do Chef chega ao fim com uma receita com gostinho de infância: bolo gelado de coco , sobremesa preferida da comentarista Juliana Santos . Ao lado do Chef Juarez Campos , a educadora conta a história por trás dessa receita afetiva e deliciosa . Ouça a conversa completa!

Modo de preparo:

Bata na batedeira o açúcar com a margarina, acrescente as gemas peneiradas uma a uma e continue batendo até que se obtenha um creme claro e fofo. Em seguida adicione o leite, acrescente a farinha e o fermento peneirados, desligue a batedeira e por último despeje delicadamente as claras em neve. Leve para assar em forma untada em forno pré aquecido por aproximadamente 35 minutos. Para cobrir o bolo bata os ingredientes no liquidificador e jogue em cima do bolo ainda quente. Polvilhe o coco ralado e leve para gelar por aproximadamente 2 horas