CBN e as Dicas do Chef

Especial de verão: aprenda a fazer a Torta de Bacalhau da mãe de Giovana Duarte

No mês de janeiro, o quadro tem uma "dobradinha" do Chef Juarez Campos e comentaristas da CBN Vitória

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 12:05

Receita da mãe da comentarista Giovana Duarte, Marilda Grancho Duarte Crédito: Acervo pessoal
Durante o mês de janeiro, o chef Juarez Campos ensinará receitas mais do que especiais no quadro CBN e as Dicas do Chef. Isso porque, em uma edição especial de verão, o comentarista receberá outras quatro personagens importantes da programação da rádio CBN Vitória para ensinarem receitas que tenham um lugar especial no coração. Neste sábado, a convidada é a comentarista Giovana Duarte que ensina a receita de Torta de Bacalhau da mãe,Marilda Grancho Duarte. Ouça a conversa completa!
CBN e as Dicas do Chef - Giovana Duarte - 06-01-2024

A RECEITA:

Ingredientes:
  • 1kg de bacalhau
  • 2kg de palmito
  • 350ml de azeite
  • 200g de azeitona
  • 6 batatas médias
  • 6 ovos
  • ½ colher de maizena
  • Tomates
  • Alhos bem picados
  • Colorau
  • Cebolas em rodela
  • Tempero verde
  • Sal a gosto
Modo de preparo:
  • Em uma panela, cozinhe o bacalhau, depois desfie-o
  • Refogue o bacalhau com o palmito em azeite por cerca de 20 minutos, juntamente com o tomate, colorau, cebolas e tempero verde, além de parte da azeitona sem caroço
  • Bata as claras em neve, depois coloque as gemas e a maizena e continue batendo
  • Em um pirex, coloque o caldo produzido do refogado do bacalhau e palmito
  • Por cima, coloque as batatas em rodelas
  • Distribua por cima das batatas o refogado de bacalhau
  • Finalmente, cubra com os ovos batidos
  • Enfeite com rodelas de cebola e azeitona e leve ao forno por vinte minutos.

