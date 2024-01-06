Especial de verão: aprenda a fazer a Torta de Bacalhau da mãe de Giovana Duarte

Durante o mês de janeiro, o chef Juarez Campos ensinará receitas mais do que especiais no quadro CBN e as Dicas do Chef. Isso porque, em uma edição especial de verão, o comentarista receberá outras quatro personagens importantes da programação da rádio CBN Vitória para ensinarem receitas que tenham um lugar especial no coração. Neste sábado, a convidada é a comentarista Giovana Duarte que ensina a receita de Torta de Bacalhau da mãe,Marilda Grancho Duarte. Ouça a conversa completa!
CBN e as Dicas do Chef - Giovana Duarte - 06-01-2024
A RECEITA:
Ingredientes:
- 1kg de bacalhau
- 2kg de palmito
- 350ml de azeite
- 200g de azeitona
- 6 batatas médias
- 6 ovos
- ½ colher de maizena
- Tomates
- Alhos bem picados
- Colorau
- Cebolas em rodela
- Tempero verde
- Sal a gosto
Modo de preparo:
- Em uma panela, cozinhe o bacalhau, depois desfie-o
- Refogue o bacalhau com o palmito em azeite por cerca de 20 minutos, juntamente com o tomate, colorau, cebolas e tempero verde, além de parte da azeitona sem caroço
- Bata as claras em neve, depois coloque as gemas e a maizena e continue batendo
- Em um pirex, coloque o caldo produzido do refogado do bacalhau e palmito
- Por cima, coloque as batatas em rodelas
- Distribua por cima das batatas o refogado de bacalhau
- Finalmente, cubra com os ovos batidos
- Enfeite com rodelas de cebola e azeitona e leve ao forno por vinte minutos.