Especial de verão: Andréa Salsa ensina Flan da Dona Edméa

O segundo sábado do mês chega com mais um episódio da série especial de verão do CBN e as Dicas do Chef, com Juarez Campos. Desta vez, a participação é da comentarista Andréa Salsa que ensina uma receita com sabor de infância: o famoso flan da Dona Edméa, sua mãe! Ouça a conversa completa e aprenda a receita.