Especial de verão: Andréa Salsa ensina Flan da Dona Edméa

O segundo sábado do mês chega com mais um episódio da série especial de verão do CBN e as Dicas do Chef, com Juarez Campos. Desta vez, a participação é da comentarista Andréa Salsa que ensina uma receita com sabor de infância: o famoso flan da Dona Edméa, sua mãe! Ouça a conversa completa e aprenda a receita.
CBN - CBN e as Dicas do Chef - Andréa Salsa - 13-01-2024
A RECEITA: Flan da Dona Edméa
Ingredientes:
- 1 caixa de gelatina de morango
- 1 lata de creme de leite
- 1 maracujá
Modo de preparo:
- Dissolver a gelatina de morango em 1 copo e meio de água.
- Quando esfriar, por na geladeira junto com a polpa do macarujá (passada na peneira).
- Quando endurecer, colocar tudo dentro do liquidificador junto com o creme de leite (sem o soro).
- Bater tudo e colocar outra vez na geladeira.
- Esperar endurecer novamente e depois, é só servir.