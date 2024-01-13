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CBN e as Dicas do Chef

Especial de verão: Andréa Salsa ensina Flan da Dona Edméa

Receita com sabor de infância para fazer com as crianças

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 09:17

Publicado em 

13 jan 2024 às 09:17
Receita com sabor de infância: o flan da Dona Edméa, mãe da comentarista Andréa Salsa
Receita com sabor de infância: o flan da Dona Edméa, mãe da comentarista Andréa Salsa Crédito: Arquivo Pessoal
O segundo sábado do mês chega com mais um episódio da série especial de verão do CBN e as Dicas do Chef, com Juarez Campos. Desta vez, a participação é da comentarista Andréa Salsa que ensina uma receita com sabor de infância: o famoso flan da Dona Edméa, sua mãe! Ouça a conversa completa e aprenda a receita.
CBN - CBN e as Dicas do Chef - Andréa Salsa - 13-01-2024
A RECEITA: Flan da Dona Edméa
Ingredientes:
  • 1 caixa de gelatina de morango
  • 1 lata de creme de leite
  • 1 maracujá
Modo de preparo:
  • Dissolver a gelatina de morango em 1 copo e meio de água.
  • Quando esfriar, por na geladeira junto com a polpa do macarujá (passada na peneira).
  • Quando endurecer, colocar tudo dentro do liquidificador junto com o creme de leite (sem o soro).
  • Bater tudo e colocar outra vez na geladeira.
  • Esperar endurecer novamente e depois, é só servir.

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