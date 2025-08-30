Receita do Chef: aprenda o preparo do escondidinho de carne moída

Na série especial de receitas adaptadas para pacientes oncológicos, o destaque deste sábado (30) é um Escondidinho de Carne Moída! Aprenda o preparo com o chef Juarez Campos, no "CBN e As Dicas do Chef". Ouça a conversa completa!
Ingredientes:
- 4 inhames pequenos
- 2 batatas baroa
- 200g de queijo muçarela light
- 1 cebola
- 2 colheres de sopa de manteiga sem sal
- 400g de carne moída
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 dente de alho
- ½ copo de leite integral
- Cheiro verde a gosto
Preparo:
- Descascar os inhames e as batatas baroa, cortar ao meio e cozinhar na água com pouco sal
- Depois de cozidas, amassar os legumes e ir adicionando manteiga e leite, mexer bem até formar um purê e reservar
Preparo da carne moída:
- Refogar a carne moída com azeite, alho e cebola picada
- Adicionar sal e tempero verde, deixar cozinhando até secar a carne moída
Montagem do prato:
Em um refratário colocar o purê, a carne moída, depois uma camada de muçarela light e após mais uma camada de purê, no final adicionar queijo Parmesão e levar no forno para gratinar.
Sugestão: montar em cumbucas pequenas.
