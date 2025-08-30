CBN e as Dicas do Chef

Receita do Chef: aprenda o preparo do escondidinho de carne moída

Ouça as dicas de preparo com o chef Juarez Campos

Publicado em 30 de Agosto de 2025 às 11:12

A receita é um escondidinho de frango! Crédito: Getty Images
Na série especial de receitas adaptadas para pacientes oncológicos, o destaque deste sábado (30) é um Escondidinho de Carne Moída! Aprenda o preparo com o chef Juarez Campos, no "CBN e As Dicas do Chef". Ouça a conversa completa!
Ingredientes:
  • 4 inhames pequenos
  • 2 batatas baroa
  • 200g de queijo muçarela light
  • 1 cebola
  • 2 colheres de sopa de manteiga sem sal
  • 400g de carne moída
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 dente de alho
  • ½ copo de leite integral
  • Cheiro verde a gosto
Preparo: 
  • Descascar os inhames e as batatas baroa, cortar ao meio e cozinhar na água com pouco sal
  • Depois de cozidas, amassar os legumes e ir adicionando manteiga e leite, mexer bem até formar um purê e reservar
Preparo da carne moída:
  • Refogar a carne moída com azeite, alho e cebola picada
  • Adicionar sal e tempero verde, deixar cozinhando até secar a carne moída
Montagem do prato:
Em um refratário colocar o purê, a carne moída, depois uma camada de muçarela light e após mais uma camada de purê, no final adicionar queijo Parmesão e levar no forno para gratinar.
Sugestão: montar em cumbucas pequenas.
