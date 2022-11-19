Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Escondidinho de carne de panela é a receita do Chef Juarez Campos!

Ouça o passo a passo da receita e bom apetite!

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 12:43

Publicado em 

19 nov 2022 às 12:43
A receita é um escondidinho de frango!
Hummm... A receita é um escondidinho! Crédito: Getty Images
Na hora mais apetitosa do nosso sábado, o CBN e as Dicas do Chef traz como destaque um escondidinho de carne de panela. E, claro, ele dá o passo a passo da receita! Acompanhe!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CARNE DE PANELA - 8.45s - 19-11-22
A RECEITA:
Ingredientes da Carne
  • 1kg de acém em cubos
  • 1 colher de sopa de alho picado
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de sopa de extrato de tomate
  • ½ pimentão vermelho picado
  • 1 tomate grande picado
  • 1 cebola grande picada
  • 1 ramo de tomilho
  • ½ xícara de vinho tinto seco
  • 1 xícara de água
  • 1 colher de chá de colorau
  • Cheiro verde
Ingredientes do Purê
  • 1,2 kg de batata cozida e passada no espremedor de batatas
  • 3 colheres de sopa de manteiga sem sal
  • 1 xícara de creme de leite fresco ou leite
  • 50gr de Parmesão ralado
  • Sal e pimenta a gosto
  • 200g de muçarela fatiada
Preparo
  • Misturar tudo (exceto a muçarela) fazer um purê e acertar o tempero
  • Reservar
  • Temperar a carne com sal, alho e pimenta do reino. Deixar por meia hora
  • Numa panela de pressão dourar a carne no óleo e acrescentar cebola, alho, colorau, pimentão e refogar
  • Juntar tomates e o extrato de tomate e refogar
  • Juntar o vinho e deixar evaporar, juntar a água e o tomilho
  • Cozinhar sob pressão uns 30 minutos
  • Verificar se a carne está macia, desfiar e juntar o cheiro verde
  • Acertar o tempero do molho. Misturar na carne e distribuir numa travessa
  • Cobrir com o purê, a muçarela fatiada e gratinar em forno pre aquecido a 220 graus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados