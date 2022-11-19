Escondidinho de carne de panela é a receita do Chef Juarez Campos!

Na hora mais apetitosa do nosso sábado, o CBN e as Dicas do Chef traz como destaque um escondidinho de carne de panela. E, claro, ele dá o passo a passo da receita! Acompanhe!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CARNE DE PANELA - 8.45s - 19-11-22
A RECEITA:
Ingredientes da Carne
- 1kg de acém em cubos
- 1 colher de sopa de alho picado
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- ½ pimentão vermelho picado
- 1 tomate grande picado
- 1 cebola grande picada
- 1 ramo de tomilho
- ½ xícara de vinho tinto seco
- 1 xícara de água
- 1 colher de chá de colorau
- Cheiro verde
Ingredientes do Purê
- 1,2 kg de batata cozida e passada no espremedor de batatas
- 3 colheres de sopa de manteiga sem sal
- 1 xícara de creme de leite fresco ou leite
- 50gr de Parmesão ralado
- Sal e pimenta a gosto
- 200g de muçarela fatiada
Preparo
- Misturar tudo (exceto a muçarela) fazer um purê e acertar o tempero
- Reservar
- Temperar a carne com sal, alho e pimenta do reino. Deixar por meia hora
- Numa panela de pressão dourar a carne no óleo e acrescentar cebola, alho, colorau, pimentão e refogar
- Juntar tomates e o extrato de tomate e refogar
- Juntar o vinho e deixar evaporar, juntar a água e o tomilho
- Cozinhar sob pressão uns 30 minutos
- Verificar se a carne está macia, desfiar e juntar o cheiro verde
- Acertar o tempero do molho. Misturar na carne e distribuir numa travessa
- Cobrir com o purê, a muçarela fatiada e gratinar em forno pre aquecido a 220 graus.